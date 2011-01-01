Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, аутизм, беременность, болезнь Альцгеймера, вакцина, ВИЧ, вода, ген, гигиена, гипертоническая болезнь, диагностика, диета, зависимость, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофе, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, ожирение, онкология, питание, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Три самые модные парфюмерные ноты в этом сезоне
Свои модные тенденции имеют не только одежда, прически или макияж, но веяниям капризов моды подвержена также парфюмерия. Какие же ароматы выходят на арену, занимая первенство этой весной и летом? Начнем с того, нынче в моде унисекс, поэтому среди популярных и оцененных многими поклонниками множество мускусных парфюмов. Однако, есть кое-что и откровенно женское.
Кашемир - это нота, которая заняла лидирующее место. И парфюмерные дома не перестают удивлять нас, предлагая ноты кашемирового дерева. Конечно, же в природе такого дерева не существует и в помине, но по задумке создателей таких ароматов, это похоже на то, как прикасается к коже мягкая кашемировая шерсть. Данные ноты присуствуют во всей красе в следующих элегантных творениях: Dennis Basso by Dennis Basso, Cashmere Vanilla Jasmine Victoria's Secret.
Жасминовые ноты всегда выбирают все те, кому хочется весной ощущать на себе аромат зелени и цветов. К тому же, это отличный антидепрессант. Масло жасмина является одним из наиболее дорогостоящих в мире, так как его добыча весьма сложная. Присуствуют жасминовые аккорды в следующих композициях: Beauty Calvin Klein, White Jasmine Woods of Windsor, Jasmine Amouage.
К наиболее популярным запахам 2017 года относится ваниль. Натуральная эссенция дорогая, поэтому ее часто добывают синтетическим путем. Замечено, что ваниль служит мощным афродизиаком. Непременно покоряет ваниль в парфюмерии: Hypnoze Lancome, Mon Guerlain.
Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 14:36

Новости медицины по теме:

  • Parfums Intimes от Victoria’s Secret
  • Парфюмерные новинки для лета 2015
  • Летние парфюмерные новинки подарят желанную свежесть
  • Парфюмы Anti-Age или какие ароматы молодят женщину
  • Пополнение коллекции ароматов Guerlain

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия