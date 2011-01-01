→ Три самые модные парфюмерные ноты в этом сезоне

Свои модные тенденции имеют не только одежда, прически или макияж, но веяниям капризов моды подвержена также парфюмерия. Какие же ароматы выходят на арену, занимая первенство этой весной и летом? Начнем с того, нынче в моде унисекс, поэтому среди популярных и оцененных многими поклонниками множество мускусных парфюмов. Однако, есть кое-что и откровенно женское.Кашемир - это нота, которая заняла лидирующее место. И парфюмерные дома не перестают удивлять нас, предлагая ноты кашемирового дерева. Конечно, же в природе такого дерева не существует и в помине, но по задумке создателей таких ароматов, это похоже на то, как прикасается к коже мягкая кашемировая шерсть. Данные ноты присуствуют во всей красе в следующих элегантных творениях: Dennis Basso by Dennis Basso, Cashmere Vanilla Jasmine Victoria's Secret.Жасминовые ноты всегда выбирают все те, кому хочется весной ощущать на себе аромат зелени и цветов. К тому же, это отличный антидепрессант. Масло жасмина является одним из наиболее дорогостоящих в мире, так как его добыча весьма сложная. Присуствуют жасминовые аккорды в следующих композициях: Beauty Calvin Klein, White Jasmine Woods of Windsor, Jasmine Amouage.К наиболее популярным запахам 2017 года относится ваниль. Натуральная эссенция дорогая, поэтому ее часто добывают синтетическим путем. Замечено, что ваниль служит мощным афродизиаком. Непременно покоряет ваниль в парфюмерии: Hypnoze Lancome, Mon Guerlain.