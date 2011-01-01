→ Три самые модные парфюмерные ноты в этом сезоне

Свои модные тенденции имеют не только одежда, прически или макияж, но веяниям капризов моды подвержена также парфюмерия. Какие же ароматы выходят на арену, занимая первенство этой весной и летом? Начнем с того, нынче в моде унисекс, поэтому среди популярных и оцененных многими поклонниками множество мускусных парфюмов. Однако, есть кое-что и откровенно женское.
Кашемир - это нота, которая заняла лидирующее место. И парфюмерные дома не перестают удивлять нас, предлагая ноты кашемирового дерева. Конечно, же в природе такого дерева не существует и в помине, но по задумке создателей таких ароматов, это похоже на то, как прикасается к коже мягкая кашемировая шерсть. Данные ноты присуствуют во всей красе в следующих элегантных творениях: Dennis Basso by Dennis Basso, Cashmere Vanilla Jasmine Victoria's Secret.
Жасминовые ноты всегда выбирают все те, кому хочется весной ощущать на себе аромат зелени и цветов. К тому же, это отличный антидепрессант. Масло жасмина является одним из наиболее дорогостоящих в мире, так как его добыча весьма сложная. Присуствуют жасминовые аккорды в следующих композициях: Beauty Calvin Klein, White Jasmine Woods of Windsor, Jasmine Amouage.
К наиболее популярным запахам 2017 года относится ваниль. Натуральная эссенция дорогая, поэтому ее часто добывают синтетическим путем. Замечено, что ваниль служит мощным афродизиаком. Непременно покоряет ваниль в парфюмерии: Hypnoze Lancome, Mon Guerlain.
Кашемир - это нота, которая заняла лидирующее место. И парфюмерные дома не перестают удивлять нас, предлагая ноты кашемирового дерева. Конечно, же в природе такого дерева не существует и в помине, но по задумке создателей таких ароматов, это похоже на то, как прикасается к коже мягкая кашемировая шерсть. Данные ноты присуствуют во всей красе в следующих элегантных творениях: Dennis Basso by Dennis Basso, Cashmere Vanilla Jasmine Victoria's Secret.
Жасминовые ноты всегда выбирают все те, кому хочется весной ощущать на себе аромат зелени и цветов. К тому же, это отличный антидепрессант. Масло жасмина является одним из наиболее дорогостоящих в мире, так как его добыча весьма сложная. Присуствуют жасминовые аккорды в следующих композициях: Beauty Calvin Klein, White Jasmine Woods of Windsor, Jasmine Amouage.
К наиболее популярным запахам 2017 года относится ваниль. Натуральная эссенция дорогая, поэтому ее часто добывают синтетическим путем. Замечено, что ваниль служит мощным афродизиаком. Непременно покоряет ваниль в парфюмерии: Hypnoze Lancome, Mon Guerlain.