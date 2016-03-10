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→ Патчи от Collistar, меняющие форму живота и талии

Collistar - это косметическая марка, которая не перестает удивлять, предлагая уникальные и в нашем понимании революционные средства. Доказательством тому служат патчи, призванные изменять очертания линии живота и талии - Patch-Treatment Reshaping Abdomen and Hips.
При использовании этих патчей, как обещает компания, уменьшение талии и живота происходят за счет шокового эффекта. Патчи изготовлены с учетом изгибов тела, поэтому легко располагаются на проблемных зонах, как вторая кожа. Секрет эффективности находится в специально переплетенных нитях ткани, из которой сделаны патчи. Пропитанные высокоактивными компонентами патчи, переносятся на кожу с помощью специального механизма высвобождения. В составе следующие компоненты:
- гинкго-билоба обеспечивает тонус коже и ее укрепляет;
- кофеин и камбоджийская гарциния обеспечивают дренажный эффект, ведя активную борьбу с лишним жиром;
- термо-активные компоненты стимулируют микроциркуляцию кожи.
Патчи под одеждой совершенно незаметны, они позволяют не менять привычный образ жизни и активности женщины. Наносят средство на чистую кожу два раза в неделю, оставляя на 8 часов. Патчи удобны тем, что их можно использовать как ночью, так и днем.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 17:07

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