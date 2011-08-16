→ Удаление комков Биша - насколько целесообразна операция

Есть несколько весомых аргументов, которые говорят в пользу того, чтобы отказаться от проведения столь популярной в наше время пластической операции, направленной на удаление комков Биша. А ведь за счет того, что многие голливудские актрисы уже сделали себе подобную пластику, многие женщины, стремясь к новым стандартам красоты тоже хотят подобных изменений в своей внешности. Однако, сами врачи против того, чтобы удалять комки Биша. Эти жировые комочки располагаются в средней трети лица непосредственно под скулами. Их наличие делает детские личики столь пухлыми. Во все времена красиво очерченные скулы считались лучше, чем по-детски припухлые щеки. Но нужно помнить, что удалив жировые комки в этой области, с возрастом, можно горько пожалеть о сделанном. С возрастом лицо теряет подкожно-жировую клетчатку, и удаленные комки Биша дадут плачевный результат в будущем, при старении. В старшем возрасте на том месте, где были жировые отложения возникнут ямы.

Многие специалисты сходятся во мнении, что при современных возможностях контурной пластики, удаление комков Биша является совершенно бесполезной процедурой. Выразить линию скул можно, используя филлеры и в данном случае процедура будет обратима, если пойдет что-то не так, в будущем вы можете ее просто не повторять.