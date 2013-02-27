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→ Наркологический центр

На сегодняшний день не перестает быть актуальной тема лечения алкоголизма. Для людей, которые попали под пагубное влияние алкогольных и наркотических веществ, действует Наркологический центр в Алматы. Ведь только благодаря слаженной команде специалистов, их профессиональным решениям и действиям, человек сможет вернуться в социальный и семейный круг.
Несмотря на то, что сейчас известны разнообразные методики, помогающие избавиться от этого страшного недуга, есть люди, которые так и не смогли побороть привычки. Как показывают последние исследования, во многих центрах, предназначенных для помощи нарко- и алкозависимым, действуют по старинке и современному человеку такие методы не приносят ожидаемого результата. Воздействуя на последствия болезни и оставляя ее причины, невозможно добиться исцеления.
Исследования показывают, что в большинстве случаев алкоголизм приводит к психологическим и психосоматическим нарушениям. Проводимая диагностика - это важный этап на пути к правильному подходу в лечении и выздоровлению пациента.
В наркологическом центре "Альтара" лечение больного алкоголизмом проводится по методике "12 шагов", которая была проверена в одних из лучших клиник мира.

Основные направления в лечении алкоголизма методом "12 шагов":

- необходимость признаться себе и окружающим в том, что в прошлом были совершены неправильные поступки;
- контроль над собственным поведением;
- осознание последствий своей пагубной привычки;
- устранение слабостей;
- поиск путей, которые помогают преодолевать страхи, неуверенности и трудности;
- осознание того, что нужно кардинальным образом изменить свою жизнь.
Для реализации намеченных целей с пациентами работают педагоги, психологи и волонтеры. Среди волонтеров немало и тех, кто когда-то сам попал в столь сложную жизненную ситуацию и искал выхода из нее. Общение с такими людьми мотивирует, дает сил поверить в себя и преодолеть зависимость, исцеляясь от пристрастия к алкоголю.   

Частые методики, избавляющие от алкозависимости

- часто используется кодирование пациентов введением препаратов антагонистов алкоголя, что должно вызывать отвращение к алкоголю;
- применение медикаментозных приемов, использование препаратов, подавляющих психику человека;
- к наиболее цивилизованным относятся психотерапевтические методики, которые используются как в индивидуальном порядке, так и в группах.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 16:00

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