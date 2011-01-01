→ Способы избавления от носогубных складок

Каждой девушке хочется продлить молодость, оставаясь привлекательной довольно долго. С первыми возрастными изменениями приходится сталкиваться именно проявлениями на лице, когда появляются мелкие морщинки в области глаз и носогубные складки - прозванные в народе "морщинами скорби". Это смотрится некрасиво, добавляя девушке лет. Но как радостно, что косметология не стоит на месте, развиваясь, предоставляя новые технологии, работающие на нас. Косметологами предлагаются следующие методы, помогающие сократить или вовсе свестина "нет" носогубные складки.1. Уколы ботокса. Результат от уколов сразу заметен, но внедрение видно на лице первые 2 дня. Главное, чтобы средство рассосалось в местах папулы. Выбирая профессиональную клинику можно без негативных последствий, пройти процедуру уколов ботоулотоксином.2. Контурная пластика. Филлеры также позволяют избавиться от раннего проявления носогубных складок. В последнее время популярностью пользуются филлеры на основе гиалуроновой кислоты, у которой сразу несколько задач: не только заполнить складки, образующие морщины, но и притянуть к проблемным местам влагу. На реабилитацию требуется 1-2 дня. Сам эффект будет заметен не сразу, а лишь через 2-3 недели.3. Механический способ. Химический пилинг, проводимый с помощью фруктовых кислот или гликолевой кислоты. На пилинг уходит от 45 минут, результат заметен, но не так, как после инъекционной терапии.