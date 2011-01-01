→ Для чего нужно интимное омоложение

Время влияет не только на лицо, но и интимные участки тела. Для того, чтобы вернуть интимным зонам упругость, можно воспользоваться лазерным омоложением. Еще не так давно лазер использовался по медицинским показаниям. Но как показала врачебная практика, после манипуляций лазером, мышцы влагалища подтягиваются практические так же, как после хирургии. В настоящее время лазер помогает устранить многие эстетические проблемы в интимных зонах.Показаниями к лазерной коррекции служат:- травмы, полученные после родов - опустившиеся стенки влагалища, эпизиотомия, недержание мочи, сухость во влагалище;- несовершенства внешнего вида. Очень часто женщины после 45 лет желают изменить внешний вид половых органов.Несмотря на то, что многие женщины знают и умеют использовать упражнения Кегеля, они не во всех случаях могут помочь. Без боли вернуть молодость в интимных местах поможет эрбиевый лазер, позволяющий воздействовать на нужные участки разного диапазона. Под воздействием лазера стенки влагалища сокращаются, в тканях вырабатывается коллаген, что повышает уровень увлажненности и чувствительность.В программе омоложения нужен комплексный подход. Так, можно сочетать лазерную коррекцию с инъекционными методиками.