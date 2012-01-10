→ Использование лазера для удаления шрамов на коже

Лазерная шлифовка обладает целым рядом достоинств, к которым относятся:

- высокая эффективность, которая на сегодняшний день не имеет альтернативы;

- соответствующий уровень безопасности;

- практически не ощущается боль;

- проводят даже на самых нежных и деликатных участках;

- не нужно много времени на реабилитацию;

- не понадобится рассечение тканей, что исключает инфицирование открытых ран;

- выполняется на коже любого типа.

Какой лазер можно использовать, чтобы удалить шрамы?

1.Эрбиевый лазер выполняет шлифовку кожи, под его воздействием происходит испарение рубцовых слоев.

2. Фракционный применяется все чаще, так как он позволяет корректировать дефекты на коже и омоложивать ее.

3. Неодимовый лазер воздействует на глубокие слои рубца. Под воздействием лазерного луча рубец уменьшается в размерах и потом совсем исчезает.

Каким образом выполняется удаление рубца или шрама с лица?

1. На кожу наносится анестезирующее вещество.

2. На пациента надевают специальные защитные очки.

3. Лазерный пучок действует целенаправленно на проблему - рубцовую ткань.

4. После этого на кожу наносят успокаивающее средство.