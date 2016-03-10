→ Перепрограммировать кожу помогают патчи для глаз

Виды патчей

Существуют патчи для верхнего века

Патчи для глаз с улиточным секретом

Патчи для глаз являются тем уникальным средством, которое относится к омоложению в домашних условиях. Патч от английского - это "перезагрузка" или "перепрограммирование". Это означает, что регулярное использование приводит к изменениям кожи на клеточном уровне.В современных условиях патчи классифицируются на следующие основные виды:- увлажняющие;- разглаживающие;- укрепляющие;- осветляющие;- дренирующие.Для верхнего века нужны патчи, чтобы повысить тонус мышц, которые из-за отсутствия жировой клетчатки быстро теряют упругость. Вследствие этого появляются мимические морщины. Патчи для проблемных зон верхнего века позволяют достичь лифтинг эффекта за счет входящих в состав пропитки активных компонентов. Чаще всего пропиткой служат:- гиалуроновая кислота;- коллаген;- препарат, сходный по своим свойствам с ботоксом, расслабляет мускулатуру в области над бровью.Улиточная слизь в последнее время активно используется ведущими косметическими брендами, в том числе и как компонент в пропитке патчей. Биологически активное вещество, содержащееся в секрете улиток является антиоксидантом, обладая тонизирующим свойством.