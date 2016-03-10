→ Перепрограммировать кожу помогают патчи для глаз

Патчи для глаз являются тем уникальным средством, которое относится к омоложению в домашних условиях. Патч от английского - это "перезагрузка" или "перепрограммирование". Это означает, что регулярное использование приводит к изменениям кожи на клеточном уровне.
- увлажняющие;
- разглаживающие;
- укрепляющие;
- осветляющие;
- дренирующие.
- гиалуроновая кислота;
- коллаген;
- препарат, сходный по своим свойствам с ботоксом, расслабляет мускулатуру в области над бровью.
Виды патчейВ современных условиях патчи классифицируются на следующие основные виды:
- увлажняющие;
- разглаживающие;
- укрепляющие;
- осветляющие;
- дренирующие.
Существуют патчи для верхнего векаДля верхнего века нужны патчи, чтобы повысить тонус мышц, которые из-за отсутствия жировой клетчатки быстро теряют упругость. Вследствие этого появляются мимические морщины. Патчи для проблемных зон верхнего века позволяют достичь лифтинг эффекта за счет входящих в состав пропитки активных компонентов. Чаще всего пропиткой служат:
- гиалуроновая кислота;
- коллаген;
- препарат, сходный по своим свойствам с ботоксом, расслабляет мускулатуру в области над бровью.