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→ Перепрограммировать кожу помогают патчи для глаз
Патчи для глаз являются тем уникальным средством, которое относится к омоложению в домашних условиях. Патч от английского - это "перезагрузка" или "перепрограммирование". Это означает, что регулярное использование приводит к изменениям кожи на клеточном уровне.

Виды патчей

В современных условиях патчи классифицируются на следующие основные виды:
- увлажняющие;
- разглаживающие;
- укрепляющие;
- осветляющие;
- дренирующие.

Существуют патчи для верхнего века

Для верхнего века нужны патчи, чтобы повысить тонус  мышц, которые из-за отсутствия жировой клетчатки быстро теряют упругость. Вследствие этого появляются мимические морщины. Патчи для проблемных зон верхнего века позволяют достичь лифтинг эффекта за счет входящих в состав пропитки активных компонентов. Чаще всего пропиткой служат:
- гиалуроновая кислота;
- коллаген;
- препарат, сходный по своим свойствам с ботоксом, расслабляет мускулатуру в области над бровью.  

Патчи для глаз с улиточным секретом

Улиточная слизь в последнее время активно используется ведущими косметическими брендами, в том числе и как компонент в пропитке патчей. Биологически активное вещество, содержащееся в секрете улиток является антиоксидантом, обладая тонизирующим свойством.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 20:58

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