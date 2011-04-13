→ Круглые импланты для груди

Мало кто считает свою внешность совершенной и не мечтает хоть что-нибудь в ней изменить. С современным развитием пластической хирургии женщины смогли уже успешно воплотить мечты в реальность, доверившись без страха специалистам.Основным показанием к увеличению или изменению формы груди является в первую очередь желание самой пациентки стать более привлекательной. Однако, кроме этого существуют и другие причины:- реконструкция груди вследствие удаления молочной железы;- коррекция существующей асимметрии.Для этих целей и существуют грудные импланты. Это изделия медицинского назначения из биосовместимого качественного материала. Устанавливаются они под кожу или мышцу, для моделирования груди. Часто используются круглые или каплевидные импланты.Круглые импланты существуют трех видов:1. Солевые или водяные. В них содержится раствор, но со временем они могут потерять ее, жидкость просачивается.2. Из силикона, в качестве наполнителя служат нетекучий силикон.3. Импланты двухкамерные - в них содержатся гель и вода.4. Из биосовместимого геля. Эти импланты не могут использоваться долгое время, так как наполняются природным полимером, который при попадании в ткани рассасывается. Со временем они теряют объем и форму.Операцию проводят от 40 минут до 2 часов под общим наркозом. Чтобы ввести импланты пациентке, хирург может использовать один из четырех способов:1. Из подмышечной впадины;2. Под грудью;3. По нижнему краю ареолы;4. В области пупка.