→ Круглые импланты для груди

Мало кто считает свою внешность совершенной и не мечтает хоть что-нибудь в ней изменить. С современным развитием пластической хирургии женщины смогли уже успешно воплотить мечты в реальность, доверившись без страха специалистам.
Основным показанием к увеличению или изменению формы груди является в первую очередь желание самой пациентки стать более привлекательной. Однако, кроме этого существуют и другие причины:
- реконструкция груди вследствие удаления молочной железы;
- коррекция существующей асимметрии.
Для этих целей и существуют грудные импланты. Это изделия медицинского назначения из биосовместимого качественного материала. Устанавливаются они под кожу или мышцу, для моделирования груди. Часто используются круглые или каплевидные импланты.
Круглые импланты существуют трех видов:
1. Солевые или водяные. В них содержится раствор, но со временем они могут потерять ее, жидкость просачивается.
2. Из силикона, в качестве наполнителя служат нетекучий силикон.
3. Импланты двухкамерные - в них содержатся гель и вода.
4. Из биосовместимого геля. Эти импланты не могут использоваться долгое время, так как наполняются природным полимером, который при попадании в ткани рассасывается. Со временем они теряют объем и форму.
Операцию проводят от 40 минут до 2 часов под общим наркозом. Чтобы ввести импланты пациентке, хирург может использовать один из четырех способов:
1. Из подмышечной впадины;
2. Под грудью;
3. По нижнему краю ареолы;
4. В области пупка.
Основным показанием к увеличению или изменению формы груди является в первую очередь желание самой пациентки стать более привлекательной. Однако, кроме этого существуют и другие причины:
- реконструкция груди вследствие удаления молочной железы;
- коррекция существующей асимметрии.
Для этих целей и существуют грудные импланты. Это изделия медицинского назначения из биосовместимого качественного материала. Устанавливаются они под кожу или мышцу, для моделирования груди. Часто используются круглые или каплевидные импланты.
Круглые импланты существуют трех видов:
1. Солевые или водяные. В них содержится раствор, но со временем они могут потерять ее, жидкость просачивается.
2. Из силикона, в качестве наполнителя служат нетекучий силикон.
3. Импланты двухкамерные - в них содержатся гель и вода.
4. Из биосовместимого геля. Эти импланты не могут использоваться долгое время, так как наполняются природным полимером, который при попадании в ткани рассасывается. Со временем они теряют объем и форму.
Операцию проводят от 40 минут до 2 часов под общим наркозом. Чтобы ввести импланты пациентке, хирург может использовать один из четырех способов:
1. Из подмышечной впадины;
2. Под грудью;
3. По нижнему краю ареолы;
4. В области пупка.