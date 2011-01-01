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→ Особенности реабилитации после ринопластики

Ринопластика — очень распространенная процедура на сегодняшний день, но является одной из самых сложных. После хирургического вмешательства нос должен не только изменить свою форму, но и сохранить все свои дыхательные функции. Проводится операция при полном наркозе, поэтому подготовка к ней — очень ответственное дело. Реабилитационный период тоже нелегкий, и об этом пациентов предупреждают сразу.

Особенности реабилитационного периода

Сделать операцию можно в любой клинике, где работают пластические хирурги, но выбирать ее следует по отзывам и квалификации врачей. Они должны подготовить вас к процедуре и предупредить о возможных негативных последствиях. Для этого необходимо сначала посетить консультацию, которая предоставляется бесплатно, например, на laserone.com.ua.

После операции у вас может возникнуть ряд проблем, к которым нужно быть готовыми. Их не нужно бояться — они не вредны для здоровья, это всего лишь послеоперационные последствия. К ним относятся:

  • Отек носа — его не сможет избежать ни один пациент. Отеки после операции сходят через 5-8 недель, наиболее ярко выражены они на кончике носа.
  • Гематомы — темные круги под глазами, которые зависят от степени вмешательства. Проходят они в течение двух-трех недель, также можно ускорить этот процесс с помощью специальных препаратов.
  • Рубцы — наличие шрамов или рубцов зависит от метода проведения операции — открытого или закрытого.
  • Кровотечения — неопасный побочный эффект, который проходит в течение двух-трех дней. Остановить кровотечение можно с помощью тампонов, а локализировать с помощью специальных сусудосужающих препаратов.

Также после операции бывает сложно дышать, но это из-за тампонов. После их снятия нормальный процесс дыхания быстро восстанавливается.

Противопоказания в послеоперационный период

После ринопластики вам придется отказаться от ряда удобств, к которым вы привыкли в обычной жизни. В первую очередь нельзя спать на боку, и тем более на животе: ваше положение для сна — на спине. Ни в коем случае нельзя надевать очки раньше, чем через три месяца после ринопластики. Оправа очков может негативно повлиять на нос, деформируя его. Под запретом на первое время холодный душ и горячая ванна, походы на пляж и в бассейн. Старайтесь беречь свое здоровье, чтобы не простыть и не вызвать лишние отеки и усложнения.

При правильно проведенной операции и соблюдении основных советов в послеоперационный период следов от хирургического вмешательства остаться не должно. Операция безопасная, особенно если выбрать клинику с высококвалифицированными врачами.

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Автор: admin, Вчера, 14:07

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