Какие изменения достигаются за счет термажа?

Термаж лица - это аппаратная косметологическая аппаратная процедура, основное назначение которой - омоложение. Термаж выполняется путем воздействия нагревания ткани за счет радиоволн.Благодаря коллагену, входящему в состав нашей кожи, она сохраняет упругость, эластичность, свежий вид. Однако, со временем волокна подвергаются растягиванию, организмом все меньше производится гиалуроновой кислоты, которая отвечает за упругость кожи. Термаж же, влияет на организм тем способом, что заставляет его самостоятельно вырабатывать коллаген внутри всей дермы. Благодаря термажу не требуется заменять стареющую кожу и удалять жировую ткань.1. Исчезают явные признаки увядания на лице.2. Внешне кожа преобразовывается, оздоравливается и становится лучше.Термаж заключается в точечном нагревании клеток до определенного момента, в результате чего старые клетки отмирают, а организм начинает вырабатывать новый коллаген.Если лет 15 назад термаж был довольно болезненной процедурой, то в настоящее время применяются усовершенствованные технологии, за счет чего нагревающий импульс разделяется на пять подимпульсов, которые сопровождаются поверхностным охлаждением.