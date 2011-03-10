Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, аутизм, беременность, болезнь Альцгеймера, вакцина, ВИЧ, вода, ген, гигиена, гипертоническая болезнь, диабет, диагностика, диета, зависимость, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофе, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, ожирение, онкология, питание, работа, рак, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Термаж лица
Термаж лица - это аппаратная косметологическая аппаратная процедура, основное назначение которой - омоложение. Термаж выполняется путем воздействия нагревания ткани за счет радиоволн.
Благодаря коллагену, входящему в состав нашей кожи, она сохраняет упругость, эластичность, свежий вид. Однако, со временем волокна подвергаются растягиванию, организмом все меньше производится гиалуроновой кислоты, которая отвечает за упругость кожи. Термаж же, влияет на организм тем способом, что заставляет его самостоятельно вырабатывать коллаген внутри всей дермы. Благодаря термажу не требуется заменять стареющую кожу и удалять жировую ткань.

Какие изменения достигаются за счет термажа?

1. Исчезают явные признаки увядания на лице.
2. Внешне кожа преобразовывается, оздоравливается и становится лучше.
Термаж заключается в точечном нагревании клеток до определенного момента, в результате чего старые клетки отмирают, а организм начинает вырабатывать новый коллаген.
Если лет 15 назад термаж был довольно болезненной процедурой, то в настоящее время применяются усовершенствованные технологии, за счет чего нагревающий импульс разделяется на пять подимпульсов, которые сопровождаются поверхностным охлаждением.
Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Вчера, 17:07

Новости медицины по теме:

  • Метод омоложения лица - термаж
  • Термаж век
  • Термаж и правильное питание – и кожа снова юная
  • Как избавиться от морщин
  • Неофибролифтинг

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия