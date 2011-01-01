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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Эндотины в пластической хирургии
Независимо от пола и социального положения, все женщины и мужчины желают оставаться долгое время красивыми, молодыми и привлекать взгляды противоположного пола. Благодаря современной косметологии многие мечты можно воплотить в жизнь. Так, недавно появилось средство - эндотины, благодаря воздействию которого кожа приобретает упругость и молодость, без возникновения на ней возрастных изменений.

Что из себя представляют эндотины?

Это фиксаторы, имеющие определенную форму, помогая зафиксировать ткани в новом положении после проведения пластики лица. Они бывают разных видов, но объединяет их как правило одно - одинаковая форма - пластина с небольшими зубцами, которые и служат надежным фиксатором для тканей. Данное средство обладает совместимостью с организмом человека, так как изготовлено из биодеградируемых (разрушающихся по истечении времени) материалов. Ноу-хау компании Coapt Systems Inc еще в 2003 году. Но в нашей стране эндотины нашли применение гораздо позже.

В чем преимущества эндотинов?

1. Сами рассасываются.
2. Гипоаллергенны, не вызывают отторжения организмом.
3. Обеспечен сравнительно непродолжительный срок реабилитации после проведения хирургического вмешательства пластического хирурга.
4. Хирург контролирует конечный результат.
5. Подтяжка соединительной ткани осуществляется равномерно.
6. Лифтинг-эффект продолжается в течение 10 лет.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 15:12

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