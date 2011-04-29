→ Чем так полезны безсульфатные шампуни

В современных условиях на рынке красоты много разных шампуней, которые разработаны для всех типов волос и для всех возможных проблем. Но во многих этих шампунях присутствует моющее средство - сульфат. Но компании, выпускающие экологически чистые товары, в том числе профессиональную косметику, не выпускают в мир средства, в которые входил бы сульфат. В качестве ухаживающих компонентов выступают гликозиды, а также производные от них вещества. Основное достоинство шампуней, в которых нет сульфатов - это натуральное происхождение. При создании ухаживающих средств производители заменяют химические соединения, которые вредны для организма, компонентами, синтезирующимся из кокосового масла и глюкозы. Их производными выступают:

- кокоглюкозид;

- лаурет сульфосукцинат;

- лаурил глюкозид.

Благодаря растительным ингредиентам, шампуни и средства, ухаживающие за волосами препятствуют:

- выпадению волос;

- появлению аллергических реакций;

- вымыванию питательных веществ.

Данные средства делают волосы послушными, добавляют густоты, облегчают их укладку. Эко-средства подходят для детей и взрослых.