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→ Чем так полезны безсульфатные шампуни

В современных условиях на рынке красоты много разных шампуней, которые разработаны для всех типов волос и для всех возможных проблем. Но во многих этих шампунях присутствует моющее средство - сульфат. Но компании, выпускающие экологически чистые товары, в том числе профессиональную косметику, не выпускают в мир средства, в которые входил бы сульфат. В качестве ухаживающих компонентов выступают гликозиды, а также производные от них вещества. Основное достоинство шампуней, в которых нет сульфатов - это натуральное происхождение. При создании ухаживающих средств производители заменяют химические соединения, которые вредны для организма, компонентами, синтезирующимся из кокосового масла и глюкозы. Их производными выступают:
- кокоглюкозид;
- лаурет сульфосукцинат;
- лаурил глюкозид.
Благодаря растительным ингредиентам, шампуни и средства, ухаживающие за волосами препятствуют:
- выпадению волос;
- появлению аллергических реакций;
- вымыванию питательных веществ.
Данные средства делают волосы послушными, добавляют густоты, облегчают их укладку. Эко-средства подходят для детей и взрослых.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 20:15

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