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→ Какие выбрать средства для борьбы с акне?

Акне - это в определенной степени воспалительный процесс, происходящий в тканях кожного покрова. Довольно часто акне не задерживается на одном месте, а распространяется по всей поверхности лица, неся с собой болезненность. При запущенных случаях акне, лечение лучше всего доверить профессиональному косметологу или дерматологу. Ведь для того, чтобы устранить акне, потребуется квалифицированная медицинская помощь и соответствующие препараты.
Облегчить симптомы и предотвратить проблемы можно путем качественной профилактики и лечения, чтобы не допустить критического состояния. Для этой цели нужен домашний уход, который включает в себя маски, процедуры, направленные на очищение, питание и увлажнение кожи. Предпочтение отдается средствам направленного действия, эффективные при акне.
Среди обязательных средств есть увлажняющие кремы, очищающие средства, а также фильтры от УФ-лучей.
Следующее поможет справиться с легким акне:
Advanced Pigment Corrector - крем, помогающий справиться с пигментаций, так как при акне активно проявляются изменения цвета кожи лица.
Renewing AHA Cream - обновляющий крем с альфа-кислотами, позволяющий очищать кожу от омертвевших клеток, появляющихся вследствие борьбы с акне.
Clearly Corrective Dark Spot Solution - сыворотка, предназначенная для выравнивания тона, уменьшает пигментацию, помогает при первых возрастных проявлениях.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 11:33

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