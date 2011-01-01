→ Какие выбрать средства для борьбы с акне?

Акне - это в определенной степени воспалительный процесс, происходящий в тканях кожного покрова. Довольно часто акне не задерживается на одном месте, а распространяется по всей поверхности лица, неся с собой болезненность. При запущенных случаях акне, лечение лучше всего доверить профессиональному косметологу или дерматологу. Ведь для того, чтобы устранить акне, потребуется квалифицированная медицинская помощь и соответствующие препараты.

Облегчить симптомы и предотвратить проблемы можно путем качественной профилактики и лечения, чтобы не допустить критического состояния. Для этой цели нужен домашний уход, который включает в себя маски, процедуры, направленные на очищение, питание и увлажнение кожи. Предпочтение отдается средствам направленного действия, эффективные при акне.

Среди обязательных средств есть увлажняющие кремы, очищающие средства, а также фильтры от УФ-лучей.

Следующее поможет справиться с легким акне:

Advanced Pigment Corrector - крем, помогающий справиться с пигментаций, так как при акне активно проявляются изменения цвета кожи лица.

Renewing AHA Cream - обновляющий крем с альфа-кислотами, позволяющий очищать кожу от омертвевших клеток, появляющихся вследствие борьбы с акне.

Clearly Corrective Dark Spot Solution - сыворотка, предназначенная для выравнивания тона, уменьшает пигментацию, помогает при первых возрастных проявлениях.