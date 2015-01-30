→ Феруловый пилинг для чистоты и красоты кожи

Косметологическая отрасль использует множество технологий, направленных на то, чтобы очистить кожу. Благодаря им мы можем избавиться от ороговевшего слоя, загрязнений, что позволяет сиять свежестью и чистотой. К новинками очищения относится феруловый пилинг. Процедура дарит здоровье и ухоженный вид. Перед тем, как выполнять процедуру, желательно ознакомиться с основными принципами, достоинствами и противопоказаниями.

Химические очищения кожных покровов на сегодня являются наиболее востребованными, эффективными для улучшения состояния лица. Пилинг отвечает стандартам безопасности, так как разработан с учетом требований современного человека. В процедуре пилинга принимает участие феруловая кислота. Это вещество, добытое из семян разных растений. У кислоты антиоксидантное и противобактериальное действие. Это помогает противостоять токсинам и свободным радикалам. Это позволяет клеткам кожи иметь защиту от окислительного процесса, приводящего к появлению онкологических заболеваний.

Феруловый пилинг это процедура, которая обеспечивает:

- профилактику старения;

- защищает кожу от мутаций;

- улучшает циркуляцию крови;

- повышает иммунитет;

- выработка коллагена и эластина обеспечивает подтяжку кожи;

- избавляет от угревой сыпи, рассасывает шрамы и рубцы.