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→ Феруловый пилинг для чистоты и красоты кожи

Косметологическая отрасль использует множество технологий, направленных на то, чтобы очистить кожу. Благодаря им мы можем избавиться от ороговевшего слоя, загрязнений, что позволяет сиять свежестью и чистотой. К новинками очищения относится феруловый пилинг. Процедура дарит здоровье и ухоженный вид. Перед тем, как выполнять процедуру, желательно ознакомиться с основными принципами, достоинствами и противопоказаниями.
Химические очищения кожных покровов на сегодня являются наиболее востребованными, эффективными для улучшения состояния лица. Пилинг отвечает стандартам безопасности, так как разработан с учетом требований современного человека. В процедуре пилинга принимает участие феруловая кислота. Это вещество, добытое из семян разных растений. У кислоты антиоксидантное и противобактериальное действие. Это помогает противостоять токсинам и свободным радикалам. Это позволяет клеткам кожи иметь защиту от окислительного процесса, приводящего к появлению онкологических заболеваний.
Феруловый пилинг это процедура, которая обеспечивает:
- профилактику старения;
- защищает кожу от мутаций;
- улучшает циркуляцию крови;
- повышает иммунитет;
- выработка коллагена и эластина обеспечивает подтяжку кожи;
- избавляет от угревой сыпи, рассасывает шрамы и рубцы.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 19:17

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