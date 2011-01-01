→ Какие опасности таятся в биоревитализации

На сегодняшний день к эффективным косметологическим процедурам, направленным на поддержание здоровья кожи, относится биоревитализация. Биоревитализация - это биологическое оживление. Процедура заключается в том, что косметологом вводится гиалуроновая кислота в те участки тела и лица, где необходимо интенсивное увлажнение, а также омоложение. Гиалуроновая кислота является средством номер один в процедурах омоложения внешности, и кроме того она есть в тканях человеческого организма.

Однако, несмотря на то, что многим пациенткам биоревитализация помогает, она может скрывать в себе и существенные минусы.

Существуют противопоказания локального липа и общего.

К локальным минусам относятся:

- воспалительные процессы в эпидермисе и дерме, в местах введения препаратов;

- внутрикожная инфекция бактериального или вирусного возбудителя;

- наличие новообразований, так как прокол иглой может привести к перерождению тканей и к распространению проблемы.

К противопоказаниям общего характера принято относить беременность, грудное вскармливание, онкология, наличие аутоиммунного заболевания, образование гипертрофических рубцов.