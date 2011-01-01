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→ Какие опасности таятся в биоревитализации

На сегодняшний день к эффективным косметологическим процедурам, направленным на поддержание здоровья кожи, относится биоревитализация. Биоревитализация - это биологическое оживление. Процедура заключается в том, что косметологом вводится гиалуроновая кислота в те участки тела и лица, где необходимо интенсивное увлажнение, а также омоложение. Гиалуроновая кислота является средством номер один в процедурах омоложения внешности, и кроме того она есть в тканях человеческого организма.
Однако, несмотря на то, что многим пациенткам биоревитализация помогает, она может скрывать в себе и существенные минусы.
Существуют противопоказания локального липа и общего.
К локальным минусам относятся:
- воспалительные процессы в эпидермисе и дерме, в местах введения препаратов;
- внутрикожная инфекция бактериального или вирусного возбудителя;
- наличие новообразований, так как прокол иглой может привести к перерождению тканей и к распространению проблемы.
К противопоказаниям общего характера принято относить беременность, грудное вскармливание, онкология, наличие аутоиммунного заболевания, образование гипертрофических рубцов.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 15:23

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