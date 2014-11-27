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→ Карбоновый пилинг
Кто желает избавиться от прыщей и при этом уже дают о себе знать первые морщины, можно предложить карбоновый пилинг. Эта процедура помогает справиться с акне, омолодить кожу лица. Лазерный карбоновый пилинг может выполняться независимо от возраста, помогая подросткам или людям преклонного возраста.
Что из себя представляет карбоновый пилинг?
Особенность процедуры в том, что данный метод оказывает влияние на глубокие слои кожи, при этом не требуется длительное время на восстановление, в отличие от прочих глубинных пилингов. Предназначен для тех пациенток, у которых нет аллергических реакций на карбоновую кислоту.
Преимущества карбонового пилинга
- отсутствие болезненных ощущений во время процедуры;
- появляются шелушения на следующий день после процедуры, но они столь незначительны, что почти незаметны и в скором времени вовсе исчезают;
- карбоновый пилинг выполняется раз в неделю и составляет всего до 5 процедур, что не обязывает женщину уходить в долгий отпуск, что очень удобно в наше время.
Показания к проведению карбонового пилинга
- желание сделать кожу чистой и упругой;
- тусклый цвет лица;
- наличие мелких морщин;
- воспаления;
- расширенные поры.
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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 15:07

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