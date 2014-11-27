Кто желает избавиться от прыщей и при этом уже дают о себе знать первые морщины, можно предложить карбоновый пилинг. Эта процедура помогает справиться с акне, омолодить кожу лица. Лазерный карбоновый пилинг может выполняться независимо от возраста, помогая подросткам или людям преклонного возраста.Что из себя представляет карбоновый пилинг?Особенность процедуры в том, что данный метод оказывает влияние на глубокие слои кожи, при этом не требуется длительное время на восстановление, в отличие от прочих глубинных пилингов. Предназначен для тех пациенток, у которых нет аллергических реакций на карбоновую кислоту.Преимущества карбонового пилинга- отсутствие болезненных ощущений во время процедуры;- появляются шелушения на следующий день после процедуры, но они столь незначительны, что почти незаметны и в скором времени вовсе исчезают;- карбоновый пилинг выполняется раз в неделю и составляет всего до 5 процедур, что не обязывает женщину уходить в долгий отпуск, что очень удобно в наше время.Показания к проведению карбонового пилинга- желание сделать кожу чистой и упругой;- тусклый цвет лица;- наличие мелких морщин;- воспаления;- расширенные поры.