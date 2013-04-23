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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Методы избавления от липом на лице
Имея жировики (липомы) на лице многие мечтают как можно поскорее от них избавиться. К появлению жировиков приводят закупорки, возникающие в сальных железах. Во многих случаях маленькие узелочки белого цвета появляются в следующих частях лица:
- надбровные дуги;
- на щеках;
- на лбу;
- около губ и глаз;
- на веках.
Кроме того, что наличие жировиков явление само по себе не эстетичное, но они могут еще и увеличиваться, распространяясь по всей поверхности.
Косметологические приемы, избавляющие от жировиков
К популярным методам относятся косметологические процедуры, которые проводят специалисты. Это позволяет не только избавится от уже имеющихся образований, но еще и устранить причину их появления, что избавит женщину от переживаний в будущем. Итак, какие процедуры помогут надолго забыть о жировиках на коже:
1. Химический пилинг.
2. Лазерная шлифовка.
3. Механическая чистка путем прокола.
4. Введение препаратов, рассасывающих жировик.
5. Электрокоагуляция.
Кроме этого, для борьбы с проблемой разработаны специальные мази. К популярным относится мазь Вишневского. Она снимет воспаление, подсушит жировик и он со временем исчезнет. Может помочь также ихтиоловая мазь, которая вытягивает на поверхность кожи в се то, что есть внутри. Делая компрессы с указанными видами мази, от проблемы не останется и следа.
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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 14:46

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