→ Методы избавления от липом на лице

Имея жировики (липомы) на лице многие мечтают как можно поскорее от них избавиться. К появлению жировиков приводят закупорки, возникающие в сальных железах. Во многих случаях маленькие узелочки белого цвета появляются в следующих частях лица:- надбровные дуги;- на щеках;- на лбу;- около губ и глаз;- на веках.Кроме того, что наличие жировиков явление само по себе не эстетичное, но они могут еще и увеличиваться, распространяясь по всей поверхности.Косметологические приемы, избавляющие от жировиковК популярным методам относятся косметологические процедуры, которые проводят специалисты. Это позволяет не только избавится от уже имеющихся образований, но еще и устранить причину их появления, что избавит женщину от переживаний в будущем. Итак, какие процедуры помогут надолго забыть о жировиках на коже:1. Химический пилинг.2. Лазерная шлифовка.3. Механическая чистка путем прокола.4. Введение препаратов, рассасывающих жировик.5. Электрокоагуляция.Кроме этого, для борьбы с проблемой разработаны специальные мази. К популярным относится мазь Вишневского. Она снимет воспаление, подсушит жировик и он со временем исчезнет. Может помочь также ихтиоловая мазь, которая вытягивает на поверхность кожи в се то, что есть внутри. Делая компрессы с указанными видами мази, от проблемы не останется и следа.