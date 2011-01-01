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→ Краткосрочные и долгосрочные рекомендации после инъекций ботокса

Ботокс помогает выглядеть на несколько лет моложе, но чтобы не давали о себе знать побочные эффекты, потребуется соблюдать несколько рекомендаций. Это могут быть как краткосрочные, так и долгосрочные рекомендации. Только при их соблюдении можно получить потрясающий результат после ботокса.
Рекомендации краткосрочные
Мимические морщины под воздействием ботокса замирают на несколько месяцев. Чтобы процедура имела эффект, нужно не ложиться спать в течение 2-3 часов, не делать наклоны 2 часа, пытаться гримасничать, так как это не позволит равномерно распределиться препарату внутри кожи.
Филлеры заполняют конкретные зоны на лице, их руками трогать нельзя. Несколько дней придется питаться нейтральной пищей, чтобы на коже не появились раздражения.
Долгосрочные рекомендации
Первые несколько месяцев при уходе за кожей, нужно помнить об ограничениях, не использовать скрабы и прочие пилинги, чтобы очистить кожу. Для очищения подойдут маски, лосьоны, гидролаты. После ботокса широко открывать рот нельзя, так как это может негативно сказаться на результате.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 11:21

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