→ Оборудование и приборы для лабораторий

В современных условиях люди все чаще отдают предпочтение сдавать анализы для определения состояния здоровья, в независимые частные медицинские лаборатории или клиники. Особенно это актуально для крупных городов. Для того, чтобы лидировать лаборатории должны непременно следить за качеством предоставляемых услуг. Именно поэтому так важно использовать новое и более усовершенствованное оборудование. Именно поэтому на сайте, на страницу которого Вы перейдете по следующей ссылке http://intermedica.com.ua/katalog/laboratory, покупатели всегда смогут найти широкий ассортимент лабораторного медицинского оборудования, реагентов и приборов при чем, по приятным ценам. На рынке Украины компания ООО "Интермедика-Украина" с 2006 года.
В каталоге представлены следующие виды оборудования:
- коагулометры - помогают выполнять клоттинговые тесты, при этом лаборант задает время прогрева плазмы и получает результат в конечных единицах теста;
- анализаторы мочи стационарные и портативные;
- дистилляторы;
- микроскопы;
- оборудование, предназначенное для проведения иммуноферментного анализа;
- центрифуги;
- биохимические анализаторы;
- анализаторы электролитов и газов крови;
- дозаторы.
Предлагаемое оборудование отвечает всем требованиям и стандартам, которые предъявляются в современных условиях. Оно модернизированное, доступное, практичное. Так, на сайте есть анализаторы, благодаря которым проводятся многие лабораторные исследования. Анализаторы безопасны, с удобным управлением и множеством функций.
Наличие медицинского оборудования служит залогом эффективной работы диагностических центров и поликлиник.
Заказать через интернет-магазин очень удобно, особенно если необходимо осуществить комплексный заказ, что позволяет приобрести все в одном магазине, не затрачивая время на дополнительные поиски, к тому же, что вдвойне приятно, покупатели экономят денежные средства, получая гарантию на последующее сервисное обслуживание. Если при выборе нужного товара возникли трудности, покупатели могут обратиться за консультацией к сотрудникам магазина, имеющим медицинское образование. Профессиональный подход позволит клиентам выбрать наиболее оптимальное и соответствующее поставленным задачам решение. Доставляются реагенты и медицинское оборудование по всем регионам Украины в указанные при заказе сроки.
В каталоге представлены следующие виды оборудования:
- коагулометры - помогают выполнять клоттинговые тесты, при этом лаборант задает время прогрева плазмы и получает результат в конечных единицах теста;
- анализаторы мочи стационарные и портативные;
- дистилляторы;
- микроскопы;
- оборудование, предназначенное для проведения иммуноферментного анализа;
- центрифуги;
- биохимические анализаторы;
- анализаторы электролитов и газов крови;
- дозаторы.
Предлагаемое оборудование отвечает всем требованиям и стандартам, которые предъявляются в современных условиях. Оно модернизированное, доступное, практичное. Так, на сайте есть анализаторы, благодаря которым проводятся многие лабораторные исследования. Анализаторы безопасны, с удобным управлением и множеством функций.
Наличие медицинского оборудования служит залогом эффективной работы диагностических центров и поликлиник.
Заказать через интернет-магазин очень удобно, особенно если необходимо осуществить комплексный заказ, что позволяет приобрести все в одном магазине, не затрачивая время на дополнительные поиски, к тому же, что вдвойне приятно, покупатели экономят денежные средства, получая гарантию на последующее сервисное обслуживание. Если при выборе нужного товара возникли трудности, покупатели могут обратиться за консультацией к сотрудникам магазина, имеющим медицинское образование. Профессиональный подход позволит клиентам выбрать наиболее оптимальное и соответствующее поставленным задачам решение. Доставляются реагенты и медицинское оборудование по всем регионам Украины в указанные при заказе сроки.