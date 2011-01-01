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→ Искусственные лесные красавицы - почему лучше покупать именно их

Практичные и переживающие за экологию люди отдают предпочтение искусственным елкам и соснам. В нужный момент достаточно достать елочку из картонной или пластиковой упаковки и установить нарядную красавицу в помещении. Пользоваться ею можно несколько лет подряд. Это избавляет многие семьи от трат на приобретение живого дерева, которое все равно будет выброшено после всех праздников.
В настоящее время производители предлагают вниманию покупателей изделия из полимерных материалов, которые по красоте ничуть не уступают настоящим. Самое главное - это выбрать елочку оптимального соотношения цены и качества.
Все искусственные елки обладают преимуществом перед лесными деревцами - по завершении торжеств, не придется убирать осыпавшиеся иголочки и сталкиваться с ними еще как минимум месяц. Большой ассортимент товаров для новогодних дней находится на сайте http://palki.com.ua/.

 

Виды искусственных елок

- большие, средние и маленькие;
- материалом для новогодних деревьев служат лески, пленки ПВХ, мягкий пластик;
- цвет хвои: темно-зеленый, зеленый, белый, красный, золотой, оранжевый;
- два варианта подсветки: оптоволоконная и светодиодная.

Без подсветки искусственные сосны предпочитают покупать люди, которым нравится самостоятельно украшать новогоднее дерево игрушками, гирляндами, блестящей мишурой. А вот с подсветкой елкам не нужны дополнительные украшения. Благодаря современным светодиодным технологиям елочка может сверкать не одним цветом, а переливаться разнообразными огоньками. Но цена на них пока остается достаточно высокой. Подключается подобная елочка при помощи специального адаптера.
Качественные сосны экологически безопасны для окружающей природы и человека, не вызывают аллергической реакции, практичны в использовании, их легко собрать и разложить за счет надежной сборной конструкции.

Преимущества искусственных елок

- предлагается широкий ассортимент;
- срок эксплуатации 5 - 10 лет;
- удобная система хранения;
- легко устанавливается, ведь не придется искать песок или ведро с водой. Елочку нужно только воткнуть в специальную подставку;
- нет необходимости после того, как елочка убрана, убирать осыпавшиеся иголки с ковра и углов дома;
- забота об экологии;
- пожаробезопасность прежде всего, ведь обычная елка загорается моментально, а качественная искусственная ель изготовлена, как правило, из пожаробезопасных материалов;
- елочку можно купить в любое время, а не перед самими новогодними празднованиями.

Рекомендуется выбирать только качественные искусственные лесные деревья, чтобы обезопасить себя и свою семью от токсичных веществ, которыми могут быть пропитаны елки низкого качества.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 12:50

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