→ Новый скраб-хайлайтер от Frank Body

Благодаря развитию современной бьюти-индустрии производители косметических брендов не перестают нас радовать, создавая новые продукты, без которых мы не представляли даже, как обходились раньше. Создав популярный кофейный скраб, производители решили не останавливаться и пополнить линейку скрабов новинками. Так, Frank Body предлагает оценить современным представительницам прекрасного пола скраб-хайлайтер - Shimmer Scrab. Он очарует новыми ощущениями, которые вы получите от его использования. Благодаря шиммеру кожа отлично очищается, а также потрясающе пахнет, кроме этого, она начинает сиять. Подсвечивающий эффект будет выгодно выделять такую девушку из толпы.Светящийся скраб можно применять перед важным свиданием или отправляясь на портретную фотосессию. Всегда светящаяся, излучающая свежесть кожа была неоспоримым преимуществом, дополнением к летнему образу.Страт продаж шиммера + скраба начался с 1 мая 2017 года. Уже те, кто испробовал средство на себе, восторженно о нем отзываются, уверяя, что чем сильнее скрабировать тело, тем сильнее свечение кожи. На одежде не оставляет следов, и легко смываеся впоследствии водой и гелем для душа.