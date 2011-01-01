→ Какие проблемы во внешности помогает решить ментопластика

Современный человек, будь то мужчина или женщина, желает долгое время оставаться молодым и за это готов выложить немалые деньги. Эстетическая медицина предлагает разного рода омолаживающие средства, которые помогают ухаживать за кожей лица и тела. Косметические салоны каждыц сезон расширяют перечень своих услуг, направленных на то, чтобы поддерживать презентабельную внешность обращающихся к ним клиентов.

Но порой человек сталкивается с рядом проблем, которые откровенно портят внешность и от них практически сложно избавиться, обращаясь к физиологическим или косметическим процедурам. Неэстетичного вида двойной подбородок является такой проблемой. Второй подбородок очень часто появляется не у расположенных к полноте людей, так как у них имеется наследственная склонность к его появлению. Никакие кремы и массажи в данном случае не помогут.

Избавиться от второго подбородка и других проблем в области шеи поможет ментопластика. Данная операция не подразумевает под собой особых сложностей и как правило позволяет добиться уменьшения или увеличения размера подбородкаБлагодаря проведению липосакции возможно избавиться от двойного подбородка, который появился вследствие избыточного веса. Основная цель ментопластики заключается в улучшении контуров нижней трети лица пациента.