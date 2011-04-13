→ Когда без маммопластики не обойтись?

Когда нужна маммопластика?

Асимметрия

Практически у многих отношение к маммопластике двоякое и чаще всего она расценивается как женская прихоть, желание сделать лучше то, что дано самой природой. Улучшение груди в ходе проведения маммопластики приводит и к повышению сексуальной привлекательности. Однако, иногда выполняется пластика молочных желез ввиду такой необходимости.

Возникает асимметрия молочных желез вследствие нарушения в гормональном фоне, полученные травмы, деформации грудной клетки, искривление позвоночника. В таком случае нужна корректирующая маммопластика, которая приводит к тому, что выравнивается размер и форма груди.

Изменение форм вследствие возрастных изменений

Реконструктивная маммопластика

Ход времени отражается на нашем теле. Появляется птоз, который устранить путем косметических приемов уже не получится. Ситуация усугубляется беременностями, кормлением грудью, избыточная масса тела, курение. Когда грудь с возрастом потеряла свою прежнюю привлекательность, поможет маммопластика.К сожалению, в наше время нередко женщины сталкиваются с серьезным заболеванием груди, когда не удается спасти молочные железы. В этом случае природная грудь заменяется путем протезирования с использованием импланто