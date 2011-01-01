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→ Отмечается рост спроса на ушивание губ

Без сомнения, пухлые губы выглядят очень соблазнительно, но в последнее время отмечается новый тренд, направленный на ушивание губ. Законодателем моды стала Япония, которая известна своими пластическими операциями.
Ушивание губ выполняется для того, чтобы стала заметна зона изгиба над губой, именуемая "луком Купидона". Для выполнения задачи раньше пластическими хирургами применялись в основном биодеградируемый и биополимерный гель. Вводится гель быстро, не растекается под кожей и не требуется долгого времени на реабилитацию. Биополимерный гель обеспечивает устойчивый результат. Результат держится в течение 5 лет.
Но именно хирургическое вмешательство позволяет добиться более конкретных и устойчивых результатов, по сравнению с липофилингом. Используется для увеличения губ, изменения их контура, рельефа. Особенно спасает ситуацию пластика губ пациентам с тонкими губами.
Появившаяся сравнительно недавно процедура по ушиванию губ корректирует форму, увеличивает их, меняет контур с повышением рельефности. Если при использовании гелей губы нередко получаются неестественными, сильно натянутыми, то при операции эти несовершенства можно будет устранить.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 15:00

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