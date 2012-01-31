→ В чем преимущества микроблейдинга

Процедура микроблейдинга - это помещение под кожу пигмента, который остается под ней долгое время и имитирует природные волосы бровей. Многие путают микроблейдинг с татуажем. Микроблейдингв отличие от татуажа проводится профессионалами вручную. При выполнении микронадрезов в ранке размещается пигмент. При этом сама процедура требует терпения, как мастера, так и его клиента. Перед началом процедуры на кожу наносят обезболивающий крем.

Микроблейдинг выполняется в два этапа. После первого раза у клиента ранки заживают, корка с красящим пигментом отпадает или смывается, а через месяц уже прихоядт на второй этап процедуры.

К преимуществам микроблейдинга относятся:

- после процедуры у клиентки не появляются отеки;

- рекомендуется для чувствительной кожи;

- цвет бровей долгое время остается так, как после процедуры;

- в 90% случаев пигмент приживается.

Рекомендуется процедура для всех, кто недоволен формой своих бровей. На сегодняшний день мастерами предлагется масса способов исправить форму, и к современным методикам относится микроблейдинг.