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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ В каких случаях пациентам показан нитевой лифтинг?

Среди женщин широко распространены процедуры, направленные на омоложение внешности. Опытные пластические хирурги используют новые технологии, препараты и оборудование, разработанное по последнему слову техники, которые обещают 100% результат. Омоложение может быть достигнуто благодаря новым разработкам и техникам, которые специалисты довели до минимального травматизма и болезненности. Все чаще мы слышим о таком понятии, как "нитевой лифтинг". Это малоинвазивное вмешательство, которое выполняет подтяжку лица:
- при опущении скуловой части лица;
- ярко выражены "складки скорби";
- обвисшие щеки;
- образование второго подбородка.
Какими нитями пользуются пластические хирурги для того, чтобы выполнить нитевой лифтинг
- нерассасывающиеся нити, к ним относится инструментарий на основе золота, платины, тефлоновые нити;
- долго рассасывающиеся нити, например, Тиссулифт;
- рассасывающиеся мезонити, создающие 3D- эффект;
- комбинированные нити, у которых нерассасывающаяся основа, рассасывающийся конус.

Для армирования кожи используются нити из таких материалов, как: золото, полимолочная кислота, капролак. У многих есть насечки, которые позволяют удерживать кожу в определенном положении.
Проводится армирование под местной анестезией и процедура не занимает много времени. Вводить нить начинают в области виска, выполняя микропрокол и с помощью иглы нить выводится в области скул. Возникающее натяжение и подтягивает кожу, не оставляя при этом рубцов и шрамов.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 15:51

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