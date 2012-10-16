→ В каких случаях пациентам показан нитевой лифтинг?

Среди женщин широко распространены процедуры, направленные на омоложение внешности. Опытные пластические хирурги используют новые технологии, препараты и оборудование, разработанное по последнему слову техники, которые обещают 100% результат. Омоложение может быть достигнуто благодаря новым разработкам и техникам, которые специалисты довели до минимального травматизма и болезненности. Все чаще мы слышим о таком понятии, как "нитевой лифтинг". Это малоинвазивное вмешательство, которое выполняет подтяжку лица:

- при опущении скуловой части лица;

- ярко выражены "складки скорби";

- обвисшие щеки;

- образование второго подбородка.

Какими нитями пользуются пластические хирурги для того, чтобы выполнить нитевой лифтинг

- нерассасывающиеся нити, к ним относится инструментарий на основе золота, платины, тефлоновые нити;

- долго рассасывающиеся нити, например, Тиссулифт;

- рассасывающиеся мезонити, создающие 3D- эффект;

- комбинированные нити, у которых нерассасывающаяся основа, рассасывающийся конус.



Для армирования кожи используются нити из таких материалов, как: золото, полимолочная кислота, капролак. У многих есть насечки, которые позволяют удерживать кожу в определенном положении.

Проводится армирование под местной анестезией и процедура не занимает много времени. Вводить нить начинают в области виска, выполняя микропрокол и с помощью иглы нить выводится в области скул. Возникающее натяжение и подтягивает кожу, не оставляя при этом рубцов и шрамов.