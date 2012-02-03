→ Какое средство для объема волос лучше?

Красота и здоровье волос выражается в их шелковистости и наличии объема. Густые и объемные волосы в настоящее время редкость. Именно поэтому большой популярностью пользуются разнообразные маски, сыворотки для улучшения состояния волос, шампуни и бальзамы.

Важно понимать, что шампуни для объема волос дают только временный эффект, но на саму структуру шевелюры они не влияют.

Для того, чтобы понять каким образом следует действовать, чтобы волосы стали объемными, нужно понять, что делает их таковыми.

Объем волос зависит от следующего:

1. Природного состояния волос. Чаще всего именно "тяжелые волосы" и являются самыми здоровыми.

2. Ненадлежащий уход за локонами. Если до определнной поры волосы были густыми, в них присутствовал объем, а потом вдруг они перестали быть такими, потеряли жизненный блеск и стали сухими, значит, пришло время изменить привычки в питании и пересмотреть режим дня.

3. Укладка волос не подходит вашим волосам. При использовании лишних средств для укладки, волосы истончаются.

4. Негативная экология. Человек все чаще употребляет продукты, которые вредят его здоровью, поэтому следует очень внимательно относится к тому, что мы употребляем.

Здоровье волос - как его вернуть?

Шампунь выбирать следует по определенным признакам. В нем должны находиться следующие ингредиенты:

- гиалуроновая кислота;

- натуральные составляющие, например, инжир, кофе, экстракты растительных трав;

- пропилен гликоль;

- белковый и кератиновый комплекс.