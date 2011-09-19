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→ О чем слудет помнить, перед тем, как решаться на инъекции ботокса?

Для того, чтобы выглядеть молодо, красиво и ухоженно, приходится современной женщине решаться на многое. И чаще всего на ботокс возлагаются большие надежды. В самом деле, он избавляет от появления преждевременных морщин, спасает от сильного потоотделения, его применяют в качестве обезболивающего средства при болях в суставах и это далеко не весь перечень возможностей препаратов на основе ботулотоксина.
Однако, следует помнить, что у инъекций есть побочные эффекты, которые дают о себе знать вследствие неправильно выполненной процедуры. Проявляются в виде болезненных ощущений или отеков, а иногда приводят и к нарушениям здоровья серьезного характера, требуя оперативного медицинского вмешательства.
Порой у ботокса есть следующие минусы:
- не избавляет от глубоких морщин;
- действует ограниченно;
- неэффективность ботокса наблюдается чаще всего в области щек и подбородка.
Встречаются осложнения в виде следующих недомоганий:
- аллергия;
- тошнота;
- общая слабость;
- нарушение чувствительности.
Такое может случиться из-за попадания в кровь ботулотоксина или нарушения дозировки. Именно поэтому очень важно отправляясь на процедуры инъекции ботокса, обратиться к профессионалу с многолетним опытом работы.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 12:00

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