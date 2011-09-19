→ О чем слудет помнить, перед тем, как решаться на инъекции ботокса?

Для того, чтобы выглядеть молодо, красиво и ухоженно, приходится современной женщине решаться на многое. И чаще всего на ботокс возлагаются большие надежды. В самом деле, он избавляет от появления преждевременных морщин, спасает от сильного потоотделения, его применяют в качестве обезболивающего средства при болях в суставах и это далеко не весь перечень возможностей препаратов на основе ботулотоксина.

Однако, следует помнить, что у инъекций есть побочные эффекты, которые дают о себе знать вследствие неправильно выполненной процедуры. Проявляются в виде болезненных ощущений или отеков, а иногда приводят и к нарушениям здоровья серьезного характера, требуя оперативного медицинского вмешательства.

Порой у ботокса есть следующие минусы:

- не избавляет от глубоких морщин;

- действует ограниченно;

- неэффективность ботокса наблюдается чаще всего в области щек и подбородка.

Встречаются осложнения в виде следующих недомоганий:

- аллергия;

- тошнота;

- общая слабость;

- нарушение чувствительности.

Такое может случиться из-за попадания в кровь ботулотоксина или нарушения дозировки. Именно поэтому очень важно отправляясь на процедуры инъекции ботокса, обратиться к профессионалу с многолетним опытом работы.