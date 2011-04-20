→ Почему на спине появляются прыщи и как от них избавиться?

На плечах и спине наличие прыщей так же неудобно, как и на лице, так как они мешают носить открытую одежду, довольно болезненные и нет удовлетворенности своей внешностью, когда смотришься в зеркало.Что приводит к появлению прыщей?Чаще всего прыщи на спине и плечах появляются из-за неправильного питания, повышенного потоотделения, недостаточности уходовых процедур, чрезмерного использования косметических средств, гормональные перестройки в организме, нарушения обмена веществ.Для того, чтобы прыщи не появлялись в этих зонах, нужно соблюдать не только личную гигиену, но при этом не злоупотреблять ею, так как из-за частого мытья кожа повреждается, лишается своего защитного липидного слоя, отчего и воспаляется. Нужно стараться держаться золотой середины.Следует уделить внимание и своему психологическому состоянию. Из-за сильного стресса на поверхность кожи выступает пот, там скапливаются токсины, раздражающие нежные кожные покровы, и это тоже может приводить к возникновению воспалений.Избавиться от прыщей помогут следующие средства:- скраб на основе соды или соли;- маска с солью и зеленой глиной;- ванна с марганцовкой;- маска на основе глины с добавлением оливкового масла.Если пытаясь избавиться от прыщей в домашних условиях вы не достигаете должного результата, лучшим решением будет обратиться к врачу, чтобы выявить причину воспалительных процессов на коже, так как вызывать их могут наследственные заболевания или гормональные нарушения, требующие корректного лечения.