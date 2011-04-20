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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Почему на спине появляются прыщи и как от них избавиться?
На плечах и спине наличие прыщей так же неудобно, как и на лице, так как они мешают носить открытую одежду, довольно болезненные и нет удовлетворенности своей внешностью, когда смотришься в зеркало.
Что приводит к появлению прыщей?
Чаще всего прыщи на спине и плечах появляются из-за неправильного питания, повышенного потоотделения, недостаточности уходовых процедур, чрезмерного использования косметических средств, гормональные перестройки в организме, нарушения обмена веществ.
Для того, чтобы прыщи не появлялись в этих зонах, нужно соблюдать не только личную гигиену, но при этом не злоупотреблять ею, так как из-за частого мытья кожа повреждается, лишается своего защитного липидного слоя, отчего и воспаляется. Нужно стараться держаться золотой середины.
Следует уделить внимание и своему психологическому состоянию. Из-за сильного стресса на поверхность кожи выступает пот, там скапливаются токсины, раздражающие нежные кожные покровы, и это тоже может приводить к возникновению воспалений.
Избавиться от прыщей помогут следующие средства:
- скраб на основе соды или соли;
- маска с солью и зеленой глиной;
- ванна с марганцовкой;
- маска на основе глины с добавлением оливкового масла.
Если пытаясь избавиться от прыщей в домашних условиях вы не достигаете должного результата, лучшим решением будет обратиться к врачу, чтобы выявить причину воспалительных процессов на коже, так как вызывать их могут наследственные заболевания или гормональные нарушения, требующие корректного лечения.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 15:12

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