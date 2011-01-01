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→ Броссаж для омоложения кожи лица и тела

Современная косметология располагает большим числом вариантов, направленных на улучшение тона, цвета, текстуры кожи лица и тела. Одна из методик - это брашинг или бросааж.
Броссаж является аппаратной чисткой кожи, осуществляемой с помощью автоматически вращающихся насадок, которые подбирают индивидуально под зону обрабатываемой поверхности и типа кожи. Данная процедура способствует восстановлению клеток кожи, что в свою очередь ведет к омоложению внешности, морщинки разглаживаются, становясь едва различимыми.

 

Каким образом осуществляется процедура брашинга

Нельзя путать броссаж с пилингом. Эти две процедуры совершенно разные. Если пилинг представляет собой механическую чистку эпидермиса, то для броссажа пользуются специальными насадками. Процесс выполняется для того, чтобы активные компоненты из лечебной косметики проникали в глубокие слои кожи. Наносят коллагеновую или гиалуроновую сыворотку, комбинируют с кремами для омоложения эпидермиса.
Скорость вращения щеток напрямую зависит от типа кожи. Для чувствительной и тонкой кожи подбираются наиболее щадящие режимы. Лимфодренаж осуществляется по массажным линиям в течение 15-20 минут.

Что дает процедура броссажа?

- поверхностные загрязнения удаляются;
- структура кожи улучшается;
- регенерация эпидермиса ускоряется;
- поры раскрываются и из них удаляется вся грязь и отложения.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 10:10

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