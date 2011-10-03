→ Мезотерапия, используемая для похудения

Данная процедура проводится при наличии следующих проблем:

Что входит в состав мезококтейлей?

Мезотерапия может применяться для похудения. Данная процедура помогает женщинам снова полюбить свое отражение в зеркале, почувствовать себя уверенно, избавиться от складок, собранных на коже, которые скрывают фигуру, устранить лишние сантиметры с бедер и ягодиц. Активные компоненты через инъекции проникают в ткани, способствуя ускорению крово- и лимфообращения, являясь стимуляцией процесса сжигания жира.В каких случаях применяется мезотерапия?- целлюлит;- снижение микроциркуляции;- наличие лишних сантиметров в области талии и бедер;- любые неровности на теле.- препараты, которые сспособствуют улучшению циркуляции крови;- витаминно-минеральные комплексы, благодаря которым в кожу проникают полезные вещества, увлажняющие и питательные компоненты;- липолитики;- коллаген.Сейчас нередко женщины обращаются к мезотерапии, чтобы убрать животик, который появляются после беременности или как следствие набора веса. А кроме того, именно данная процедура применяется для коррекции фигуры, так для упругости и привлекательности бюста, выполняется мезотерапия груди. Но чаще всего, мезотерапию делают, чтобы избавиться от проявлений целлюлита.