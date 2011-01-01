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→ Отбеливание зубов с применением лазерной технологии

Самым безопасным путем к белоснежной улыбке стало лазерное отбеливание зубов. Используемый для процедуры лазерный луч - он же является катализатором, не нагревает ткани, в том числе эмаль, а поэтому не приносит вреда. Длится процедура около 40 минут и при этом пациент чувствует себя вполне комфортно, не ощущая болезненности. Однако, у некоторых может появиться дискомфорт, особенно если десна и эмаль чувствительная.
В чем отличие лазерного отбеливания от любого другого, так это в том, что в данном случае эмаль уплотняется, становится сильнее на 30%, а это служит на страже от пищевых кислот, препятствуя проникновению бактерий в ткани ротовой полости.

Процесс лазерного отбеливания

1. Подготовительный этап. В это время врач осматривает ротовую полость пациента, выявляя наличие проблем - заболеваний зубов и мягких тканей. Перед применением лазерного отбеливания нужно пройти лечение и чистку. Если были установлены пломбы из старого материала, который является более темным, чем нужно, его заменяют на современный - светлый. Врач решает, можно ли проводить отбеливание этим путем данному пациенту. Противопоказанием служит истонченная эмаль.
2. Следующий этап - лечение и чистка зубов. Продолжительность и сложность на данном этапе зависит от каждого отдельно взятого случая.
3. Основной этап. Стоматолог отбеливает зубы с использованием лазерной технологии. Эмаль обрабатывают специальным гелем. Гель активизируется посредством лазера. Воздействие на зуб осуществляется не более 1 минуты.
4. На завершающем этапе эффект должен быть закреплен. Для этого от пациента потребуется неукоснительно соблюдать рекомендации лечащего врача, использовать специальные пасты. Не употреблять неделю красящих продуктов (ягод, вина, чая, кофе), воздержаться от курения, больше есть свежих фруктов и овощей, молочных продуктов.
Самое главное преимущество лазерного отбеливания заключается в быстроте его проведения. На фотоотбеливание требуется гораздо больше времени.  

В каких случаях показано лазерное отбеливание зубов?

1. Врожденный желтый оттенок дентина;
2. Некоторые зубы потеряли свой молочный цвет, что происходит чаще всего из-за курения, когда страдают передние зубы;
3. Пациент хочет сохранить зубы, не травмируя при этом ткани менее щадящими отбеливающими методами.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 11:42

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