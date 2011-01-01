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→ Что известно о стриях и можно ли от них избавиться

Стрии, или как их называют в народе - растяжки, являются не эстетичным дефектом на поверхности кожи. Несмотря на то, что косметология и дерматология не стоят на месте, насколько реально в наше время избавиться от стрий? Стрии являются кожным дефектом, возникающим у женщин и у мужчин (в меньшей степени). При тщательном и регулярном уходе за кожей нет уверенности, что на ней не появятся растяжки. Возникать они могут из-за гормональных нарушений, резкого похудения или набора массы тела. Никакая косметика не сможет на 100% оградить от столь непривлекательного дефекта.

Можно ли предупредить появление растяжек?

В результате разрыва соединительных волокон в тканях кожи появляются растяжки. У женщин чаще всего наблюдается появление растяжек во время беременности и похудения. Локализуются они в области живота и бедер, так как именно эти участки предрасположены к появлению растяжек. Появляются растяжки после 40-45 лет на фоне гормональных изменений.


По утверждениям медиков, от растяжек избавиться до конца невозможно, но визуально их уменьшить вполне реально. Для этого используются косметологические процедуры: лазерная шлифовка, массаж, кислотный пилинг, дермобразия, мезотерапия, фракционный пилинг.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 16:10

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