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→ Ингредиенты из Кореи, за которые ваша кожа будет благодарна

Корейская косметика не перестает находиться на пике популярности, являясь объектом обожания многих бьютиголиков. Кореянки, которые помешаны на красоте и естественности, знают о том, от каких средств точно будет эффект.
Трюфель. Это королевский ингредиент, в котором есть антиоксиданты, изолирующие свободные радикалы от разрушительного влияния, оказываемого на кожу. К тому же, это уникальный увлажнитель.
Жемчуг. Это минеральное средство, которое осветляет поверхность, выравнивает тон, смягчает и увлажняет чувствительную и склонную к сухости кожу. В веществе много кальция, аминокислоты.
Юза. Цитрусовый тропический фрукт, который по своему внешнему виду напоминает грейпфрут. Выращивается в Восточной Азии. Богатая на витамин С юза стимулирует выработку коллагена, оказывая антивозрастной эффект.
Женьшень. Без этого ингредиента невозможно представить себе классическую азиатскую косметику. Является прекрасным антиоксидантом, стимулирует обновление кожи, что повышает ее упругость.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 18:41

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