→ Какие они - идеальные ягодицы?

Известно, что Голливуд является зачинщиком многих модных тенденций, и сейчас наблюдается популярность на пластику ягодиц. Поклонники и поклонницы голливудских актеров просят пластических хирургов сделать им ягодицы, например, как у Дженнифер Лопес или Джессики Альбы, а то и Ким Кардашьян. Однако, в любом случае в моду вошли ягодицы чуть приподнятые, словно накачанные в спортзале.

Но парадокс заключается в том, что даже усиленные тренировки не смогут привести к желаемым формам, так как особое строение ягодичной мышцы этому не способствует. Единственный выход что-то изменить к лучшему - это обратиться к пластическим хирургам.

Состояние и внешний вид "пятой точки" волнует не только женщин, но и мужчин, которые стремятся к ягодицам, как у Бреда Питта, например.Женщин привлекает в мужчинах подтянутость ягодичной мышцы, ее тонус, который возвращается оперативным вмешательством. Операции у мужчин проводятся путем использования их собственных жировых клеток.

В США, Японии, Китае лифтинг ягодиц набирает обороты. Накапливаемый жир в области живота врач вводит в нужные зоны ягодиц, достигая тем самым отличного результата со всех сторон.