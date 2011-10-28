Оттеночное окрашивание понравится каждой девушке, решившей внести в свою внешность что-то новое. Почему стоит присмотреться к окрашиванию данного типа? В основе его используются прямые пигменты. Молекулы оттеночных средств настолько большие, что не позволяют проникать вглубь волоса, оставаясь на поверхности. При этом создается тонкое цветное покрытие, гарантирующее великолепный результат.

Конечно, с оттеночным окрашиванием поменять кардинально цвет волос не получится, но с ними легко можно решить другие задачи, например:

- избавит от желтизны после покраски волос;

- сделать цвет волос насыщеннее;

- сохранить блеск и цвет окрашенных волос как можно дольше.

Что применяют для окраса волос

Оттеночным продуктом номер один является шампунь. При мытье волос достигается эффект, когда красящее вещество равномерно распределяется по всей длине волос. Однако, шампунями часто пользоваться не рекомендуется, чтобы не пересушить локоны. Следующее, что применяется - это оттеночные бальзамы. Под воздействием бальзама, который работает только на поверхности и не проникает вглубь, натуральный цвет локонов не меняется.