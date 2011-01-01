→ Роскошные брови - секреты супермоделей

Тот, кто умеет пользоваться дарами природы, которыми она щедро одаривает каждого человека, долго не прибегнет к ботоксу. Создание правильной линии бровей и расставление акцентов - это путь, который приводит к изменениям образа. Известные модели и визажисты успешно пользуются определенными приемами, чтобы помочь в создании идеальной формы бровей.

Учеными было доказано, что когда у женщины правильно расставлены акценты во внешности, она долго остается молодой, по сравнению с той женщиной, у которой брови эстетически не оформлены.

Форма бровей, как правило, не требует глубокого вмешательства. Юным моделям визажисты не рекомендуют выщипывать брови, так как может повредиться фолликул и волоски уже не вырастут. Но если не обойтись без выщипывания, следует придерживаться формы, заданной природой.

Брови не обязательно должны быть темными и широкими. Признаком их ухоженности служит цвет. Можно добавить монохромности, аккуратно действуя с помощью карандаша для бровей, тональной основы, пудровых теней.

Наносить тени для бровей можно обычной зубной щеткой с мягкими щетинками, что позволяет провести линию и сделать ее визуально естественней.