→ Мастопексия или подтяжка молочных желез без имплантов

Существующие виды мастопексии

Форма и внешний вид груди для многих женщин являются важными. Некоторые недовольны ею, так как есть растяжки, отсутствует упругость, кто-то жалеет об ушедших размерах в связи с кормлением детей. Существует несколько способов привести вид груди в порядок и мастопексия является одним из таких методов. Каким образом осуществляется операция?Хирург иссекает лишнюю часть кожи и подтягивает сосок, по желанию пациентки уменьшает ареолу, после чего зашивает. Эта процедура приводит к потрясающему результату, когда грудь становится подтянутой, высокой и эластичной.

Разработаны хирургами следующие виды мастопексии:

Вертикальная. Осуществляют надрез вертикально от соска вниз, задевая сосок, ареолу и кожу вокруг них. При этом часть железистой массы удаляется. Данная методика применяется при среднем птозе.

Периареолярная. В данном случае выполняют надрез, двигаясь по окружности ареолы, часть соска удаляется вместе с излищками кожной ткани, после чего кожа стягивается и зашивается. Проводится операция при отвисании молочных желез.

Якорный надрез. Надрезают кожу в виде якоря под грудью вертикально соска. Чаще всего эта методика применяется при сильном отвисании молочных желез.



Проводится под общим наркозом, и при правильном выполнении действий хирурга, грудь становится анатомически правильной формы, при этом все функции молочной железы остаются доступными.