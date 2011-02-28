→ Мастопексия или подтяжка молочных желез без имплантов

Хирург иссекает лишнюю часть кожи и подтягивает сосок, по желанию пациентки уменьшает ареолу, после чего зашивает. Эта процедура приводит к потрясающему результату, когда грудь становится подтянутой, высокой и эластичной.
Существующие виды мастопексии
Разработаны хирургами следующие виды мастопексии:
Вертикальная. Осуществляют надрез вертикально от соска вниз, задевая сосок, ареолу и кожу вокруг них. При этом часть железистой массы удаляется. Данная методика применяется при среднем птозе.
Периареолярная. В данном случае выполняют надрез, двигаясь по окружности ареолы, часть соска удаляется вместе с излищками кожной ткани, после чего кожа стягивается и зашивается. Проводится операция при отвисании молочных желез.
Якорный надрез. Надрезают кожу в виде якоря под грудью вертикально соска. Чаще всего эта методика применяется при сильном отвисании молочных желез.
Проводится под общим наркозом, и при правильном выполнении действий хирурга, грудь становится анатомически правильной формы, при этом все функции молочной железы остаются доступными.