Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, аутизм, беременность, болезнь Паркинсона, вакцина, ВИЧ, вода, ген, гипертоническая болезнь, диагностика, диета, зависимость, запах, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, никотин, ожирение, онкология, питание, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Мастопексия или подтяжка молочных желез без имплантов
Форма и внешний вид груди для многих женщин являются важными. Некоторые недовольны ею, так как есть растяжки, отсутствует упругость, кто-то жалеет об ушедших размерах в связи с кормлением детей. Существует несколько способов привести вид груди в порядок и мастопексия является одним из таких методов. Каким образом осуществляется операция?
Хирург иссекает лишнюю часть кожи и подтягивает сосок, по желанию пациентки уменьшает ареолу, после чего зашивает. Эта процедура приводит к потрясающему результату, когда грудь становится подтянутой, высокой и эластичной.

Существующие виды мастопексии

Разработаны хирургами следующие виды мастопексии:
Вертикальная. Осуществляют надрез вертикально от соска вниз, задевая сосок, ареолу и кожу вокруг них. При этом часть железистой массы удаляется. Данная методика применяется при среднем птозе.
Периареолярная. В данном случае выполняют надрез, двигаясь по окружности ареолы, часть соска удаляется вместе с излищками кожной ткани, после чего кожа стягивается и зашивается. Проводится операция при отвисании молочных желез.
Якорный надрез. Надрезают кожу в виде якоря под грудью вертикально соска. Чаще всего эта методика применяется при сильном отвисании молочных желез.


Проводится под общим наркозом, и при правильном выполнении действий хирурга, грудь становится анатомически правильной формы, при этом все функции молочной железы остаются доступными.

Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Вчера, 17:48

Новости медицины по теме:

  • Мастопексия – пластическая операция по подтяжке груди
  • Редукционная пластическая операция
  • Операционные и безоперационные методики подтяжки груди
  • 5 мифов и маммопластике, в которые многие верят
  • Пластическая хирургия, направленная на уменьшение груди

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия