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→ Роды в США: отзывы рожениц раскрывают секреты успеха

Роды в США отзывы собирают лишь положительные – довольные мамочки со всего мира не скупятся на лестные слова в адрес американских клиник. Последнее время все больше украинок задумываются о перспективе родов за границей. Какие основные плюсы имеют роды в США и почему они так привлекают наших будущих мам?

 

Высокий уровень сервиса – первое и главное преимущество

Комфорт для беременной женщины – немаловажный аспект. Роды в США, отзывы о которых чаще всего подтверждают высокое качество сервиса, имеют и другие преимущества:

1. Высококвалифицированный персонал. В большинстве американских клиник у будущей мамы есть возможность самостоятельно выбрать акушера. Конечно, и стоимость услуги зависит в первую очередь от уровня профессионализма ведущего доктора. Кроме того, весь медицинский персонал, с которым будет иметь дело роженица, подбирается по высоким критериям. Известно, что каждый медицинский работник, даже рядовая санитарка, каждый год проходит аттестацию, поэтому на протяжении года все стараются выкладываться максимально, чтобы не потерять репутацию.

2. Современное оборудование. Любая клиника оснащена всем необходимым для проведения предварительной диагностики роженицы и для проведения самих родов. В процессе родов у медперсонала есть возможность использовать доступные технологии для облегчения состояния женщины. Например, они могут определять будущую частоту схваток, что позволяет готовиться и облегчать болевые ощущения.

Вопрос получения гражданства

Все же, именно возможность получить американское гражданство является решающим факторам при принятии решения рожать вне дома. Ребенок, рожденный на территории Америки, автоматически становится ее гражданином. Стоит ли говорить о том, сколько возможностей открывает такая перспектива в будущем. Вот лишь некоторые аспекты:

- перспектива получения высшего образования в Штатах, получая ряд привилегий на правах гражданина страны;

- право на получение высококачественных медицинских услуг и любое использование услуг сферы здравоохранения»

- возможность в будущем перевести на постоянное жительство в США всю свою семью, начиная с близких родственников – родителей, и т.д.

Несмотря на это, далеко не каждая украинская семья может позволить себе отправиться рожать в Америку. Но тем, кому по карману это, не лишним будет почитать про роды в США отзывы по ссылке.

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Автор: admin, Вчера, 04:03

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