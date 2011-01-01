→ Шотирование бровей: как проводится модная техника и коррекция

Шотирование бровей это не одно и то же, что традиционный татуаж. После процедуры, как правило, выполняется коррекция формы и регулировка насыщенности цвета.

Известно, что благодаря татуажу, его владелице не приходится заботиться о красоте своих бровей еще довольно долго. Шотирование является частью перманентного макияжа, и позволяет получить максимально натуральный результат и длительный эффект, гарантирующий ненадобность карандашей и теней для бровей.

Какие преимущества у шотирования?

Техника отличается от татуажа, так как в данном случае нужно прорисовать каждый волосок. В результате процедуры будет похоже, будто брови были растушеваны при помощи карандаша, что достигается путем тонирования цвета.

Применяется техника для тех бровей, которые от природы не густые или волоски лишены красивого цвета.

Для тех, кто страшится болезненных ощущений, приятная новость - шотирование безболезненно. Конечно, оно на порядок дороже, чем традиционный татуаж, но эффективность и результат того стоят.

Чаще всего нужна коррекция бровей после шотирования. Дело в том, что реакция кожи на пигмент различна. Но коррекция цвета, формы бровей, позволяют достичь практически идеального состояния.