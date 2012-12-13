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→ Уход за волосами по сезонам
Роскошная шевелюра является основным оружием женщины, однако, неправильный режим сна, питания, пережитые стрессы, влияние экологии - это все отражается на состоянии волос.
Трихологи рекомендуют подбирать уход за волосами в зависимости от сезона.
В зимний период. Волосы в это время нуждаются в питании, поэтому нужно приобрести специальную маску, которая наносится на ночь, а перед выходом из дома на морозный воздух, обработать локоны специальным маслом для волос, где должны быть эсктракты жожоба, оливок или кокоса.
Весной нужно пропить витаминно-минеральный комплекс для ногтей и волос, что способствует восстановлению структуры волос после зимы. На корни можно наносить репейное масло, что позволит активизировать работу волосяных фолликулов, стимулируя рост локонов.
Летом. В жаркое время года лучше всего пользоваться шампунем без сульфатов. Подобное действие приводит к тому, что волосы долгое время остаются свежими. Можно несколько раз в неделю использовать сухой шампунь.
Осень. Требуется прийти на помощь волосам, защищая их от негативных погодных явлений путем питания, используя бальзамы и маски для волос.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 16:11

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