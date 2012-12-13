→ Уход за волосами по сезонам

Роскошная шевелюра является основным оружием женщины, однако, неправильный режим сна, питания, пережитые стрессы, влияние экологии - это все отражается на состоянии волос.Трихологи рекомендуют подбирать уход за волосами в зависимости от сезона.В зимний период. Волосы в это время нуждаются в питании, поэтому нужно приобрести специальную маску, которая наносится на ночь, а перед выходом из дома на морозный воздух, обработать локоны специальным маслом для волос, где должны быть эсктракты жожоба, оливок или кокоса.Весной нужно пропить витаминно-минеральный комплекс для ногтей и волос, что способствует восстановлению структуры волос после зимы. На корни можно наносить репейное масло, что позволит активизировать работу волосяных фолликулов, стимулируя рост локонов.Летом. В жаркое время года лучше всего пользоваться шампунем без сульфатов. Подобное действие приводит к тому, что волосы долгое время остаются свежими. Можно несколько раз в неделю использовать сухой шампунь.Осень. Требуется прийти на помощь волосам, защищая их от негативных погодных явлений путем питания, используя бальзамы и маски для волос.