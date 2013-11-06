→ Пластика подбородка: что нового?

Подбородку уделяется не так много внимания, как глазам, губам или носу, например. Однако, многие пациенты пластических хирургов желают изменить форму именно своего подбородка. На сегодняшний день современная эстетическая медицина предлагает коррекцию и улучшение формы любой зоны лица.

Новое в пластике подбородка

В стремлении иметь более привлекательную внешность, устранить какие-то косметические дефекты, полученные вследствие травм, решаются на пластику. Итак, на сегодняшний день известно несколько методов пластики подбородка (ментопластики или гениопластики):

- классическая (полная) пластика. В данном случае хирург корректирует скелет лица. Данный способ подходит тем, кто желает уменьшить форму подбородка. В этом случае врач удаляет костную перемычку, возможна установка титановых пластин;

- коррекция формы с помощью имплантатов. К щадящим методам относят имплантационную ментопластику. Имплантаты изготавливают из силикона. Когда они приживаются, их под кожей совершенно не заметно;

- контурная пластика. Довольно часто массу комплексов вызывает второй подбородок, который визуально выглядит, как складка кожи, расположенная под челюстью. Устраняют второй подбородок с помощью эстетической медицины, в частности, путем липосакции. В этом случае удаляется избыточная жировая ткань и выполняется подтяжка кожи.