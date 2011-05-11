Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, астма, атеросклероз, беременность, болезнь Паркинсона, вакцина, ВИЧ, ген, гипертоническая болезнь, глаза, диагностика, запах, здоровье, зрение, изобретение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, ожирение, олимпиада, онкология, психология, работа, рак, рак простаты, ребенок, рыба, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, табак, трансплантация, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Преимущества лазерного липолиза

Лазерный липолиз является разновидностью липосакции. Несмотря на то, что ею стали пользоваться не так давно, она уже довольно широко распространена и востребована, являясь превосходной альтернативой традиционной хирургической липосакции. На жировые отложения воздействуют с помощью лазерной волны, имеющей определенную частоту. За один сеанс есть реальная возможность избавиться от 300 мл жира.

Чем лучше лазерный липолиз, чем другие методики уменьшения объемов?

- безоперационное удаление жировых отложений. Во время процедуры применяют различные обезболивающие средства: растворы, гелиевые смеси;
- у жировых клеток нарушается целостность, из-за чего они начинают распадаться на более мелкие части. Кожа после лазерного липолиза приобретает гладкость, на ней нет бугров. Жир выводится из организма естественным путем. Очень часто от инъекционной процедуры  появляются малоэстетичного вида бугры, как следствие неполноценного расщепления липидного слоя;
- результаты становятся заметны уже через 7 дней. После лазерного липолиза отсутствует долгие период восстановления;
- может выполняться на спине, животе, бедрах, шее, щеках, зонах около плеч, коленей, на внутренней части бедер;
- длительность процедуры не более 2-х часов.

 

Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Вчера, 11:44

Новости медицины по теме:

  • Избавление от целлюлита и жировых отложений
  • Липолитики для похудения лица
  • Липосакция спины
  • Подготовка к лазерной эпиляции
  • Холодный и горячий лазерный пилинг для нехирургической подтяжки кожи

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия