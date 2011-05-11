→ Преимущества лазерного липолиза

Лазерный липолиз является разновидностью липосакции. Несмотря на то, что ею стали пользоваться не так давно, она уже довольно широко распространена и востребована, являясь превосходной альтернативой традиционной хирургической липосакции. На жировые отложения воздействуют с помощью лазерной волны, имеющей определенную частоту. За один сеанс есть реальная возможность избавиться от 300 мл жира.

Чем лучше лазерный липолиз, чем другие методики уменьшения объемов?

- безоперационное удаление жировых отложений. Во время процедуры применяют различные обезболивающие средства: растворы, гелиевые смеси;

- у жировых клеток нарушается целостность, из-за чего они начинают распадаться на более мелкие части. Кожа после лазерного липолиза приобретает гладкость, на ней нет бугров. Жир выводится из организма естественным путем. Очень часто от инъекционной процедуры появляются малоэстетичного вида бугры, как следствие неполноценного расщепления липидного слоя;

- результаты становятся заметны уже через 7 дней. После лазерного липолиза отсутствует долгие период восстановления;

- может выполняться на спине, животе, бедрах, шее, щеках, зонах около плеч, коленей, на внутренней части бедер;

- длительность процедуры не более 2-х часов.