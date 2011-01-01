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→ Зачем нужен в косметике спирт и опасен ли он?

Заметив на этикетке косметического средства в перечне состава alcohol, не стоит сразу же возвращать его на полку. Как правило, это речь идет не о том спирте к которому мы привыкли. Это жирные спирты, добываемые из масел растений и по своему свойству они такие как масла. Чаще всего разработчики косметики применяют их для того, чтобы смягчить кожу, позволить активным веществам проникнуть более глубоко. Они не вредны для кожи и даже действуют успокаивающе.
Лучше всего остерегаться продуктов, в которых спирт расположен в начале списка и не сбалансирован. В данной категории лосьоны, тоники с сильным спиртовым запахом. Высокая концентрация приводит к пересушиванию кожи, раздражениям и обезвоживанию. Радует, что в качественной косметике подобной концентрации не встречается. Наличие простого спирта в средствах по уходу за кожей лица и тела важно, так как его молекулы способствуют быстрому проникновению в кожу активных компонентов, поэтому и работают они гораздо эффективнее.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 15:20

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