→ Зачем нужен в косметике спирт и опасен ли он?

Заметив на этикетке косметического средства в перечне состава alcohol, не стоит сразу же возвращать его на полку. Как правило, это речь идет не о том спирте к которому мы привыкли. Это жирные спирты, добываемые из масел растений и по своему свойству они такие как масла. Чаще всего разработчики косметики применяют их для того, чтобы смягчить кожу, позволить активным веществам проникнуть более глубоко. Они не вредны для кожи и даже действуют успокаивающе.

Лучше всего остерегаться продуктов, в которых спирт расположен в начале списка и не сбалансирован. В данной категории лосьоны, тоники с сильным спиртовым запахом. Высокая концентрация приводит к пересушиванию кожи, раздражениям и обезвоживанию. Радует, что в качественной косметике подобной концентрации не встречается. Наличие простого спирта в средствах по уходу за кожей лица и тела важно, так как его молекулы способствуют быстрому проникновению в кожу активных компонентов, поэтому и работают они гораздо эффективнее.