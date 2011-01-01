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→ Как часто нужно чистить кожу лица?
Чистка лица является распространенной и довольно популярной косметической процедурой, о которой слышали все, кто даже не посещал косметолога. Именно потому, что данная процедура выполняется довольно часто, около нее появилось множество мифов, от которых рекомендуется вовремя избавиться.

Виды чистки лица

Мануальная чистка лица. Осуществляется с помощью пальцев или специальной ложечки косметолога. Чаще всего рекомендуется чистку выполнять девушкам с жирной кожей лица. К особенностям относят то, что наносить косметику на кожу нельзя еще сутки. Делать можно только 2 раза в год.
Вакуумная чистка. В данном случае вместо пальцев применяется аппарат. Чистка безопасна и менее травматична, а кроме этого она способствует ускорению кровообращения, обновлению эпидермиса. Может применяться обладательницами жирной и нормальной кожи. А вот чувствительной и склонной к раздражениям и сухости коже не рекомендуется данный метод. Возможна частота - 3 раза в год.
Чистка при помощи ультразвука. Не травматичная для кожи методика, выполняемая с использованием ультракоротких волн. Под их воздействием поры раскрываются  и из них удаляются загрязнения. Избавляет от рубцов, ороговевших клеток кожи, отшелушивает. Можно выполнять до 4 раз в год.
Лазерная чистка. Это своего рода пилинг, выполняемый для удаления верхнего слоя кожи. Не рекомендуется для тех, у кого есть пигментация. Выполнять можно так часто, как дают о себе знать проблемы.
Подводя итог и отвечая на вопрос, как часто делать чистку лица, можно утверждать, что все зависит от того, в каком состоянии ткани лица и какие нужно решить задачи.
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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 16:59

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