→ Как часто нужно чистить кожу лица?

Виды чистки лица

Чистка лица является распространенной и довольно популярной косметической процедурой, о которой слышали все, кто даже не посещал косметолога. Именно потому, что данная процедура выполняется довольно часто, около нее появилось множество мифов, от которых рекомендуется вовремя избавиться.Мануальная чистка лица. Осуществляется с помощью пальцев или специальной ложечки косметолога. Чаще всего рекомендуется чистку выполнять девушкам с жирной кожей лица. К особенностям относят то, что наносить косметику на кожу нельзя еще сутки. Делать можно только 2 раза в год.Вакуумная чистка. В данном случае вместо пальцев применяется аппарат. Чистка безопасна и менее травматична, а кроме этого она способствует ускорению кровообращения, обновлению эпидермиса. Может применяться обладательницами жирной и нормальной кожи. А вот чувствительной и склонной к раздражениям и сухости коже не рекомендуется данный метод. Возможна частота - 3 раза в год.Чистка при помощи ультразвука. Не травматичная для кожи методика, выполняемая с использованием ультракоротких волн. Под их воздействием поры раскрываются и из них удаляются загрязнения. Избавляет от рубцов, ороговевших клеток кожи, отшелушивает. Можно выполнять до 4 раз в год.Лазерная чистка. Это своего рода пилинг, выполняемый для удаления верхнего слоя кожи. Не рекомендуется для тех, у кого есть пигментация. Выполнять можно так часто, как дают о себе знать проблемы.Подводя итог и отвечая на вопрос, как часто делать чистку лица, можно утверждать, что все зависит от того, в каком состоянии ткани лица и какие нужно решить задачи.