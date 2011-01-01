→ Омолаживающая процедура: алмазная микродермабразия

Выглядеть невероятно роскошно женщинам помогут салонные процедуры, к которым относится алмазная микродермабразия. Основная задача ее заключается в том, чтобы омолаживать лицо и тело. Многие звезды и представительницы богемы смогли оценить эту процедуру и полюбить ее. После нее на коже заметен результат.
В какой сезон лучше выполнять алмазный пилинг?
Лучше всего выполнять процедуру осенью, зимой или ранней весной. Это правило касается только открытых участков тела. Ранней весной выполняется пилинг под строгим наблюдением косметолога.
- увядающей коже;
- наличии на коже расширенных пор;
- целлюлит;
- рубцы, акне;
- шрамы;
- растяжки в области бедер и живота.
В чем суть алмазной микродермабразииПроцедура по своей сути является собратом пилинга, только в отличие от него алмазный пилинг выполняется на самой поверхности кожи, на затрагивая ее глубже, она щадящего действия. После процедуры лицо смотрится подтянуто, на нем разглаживаются мелкие морщинки и эффект омоложения виден невооруженным взглядом. Довольно скоро женщина, прошедшая через алмазную микродермабразию может вернуться к обычной жизни.
В какой сезон лучше выполнять алмазный пилинг?
Лучше всего выполнять процедуру осенью, зимой или ранней весной. Это правило касается только открытых участков тела. Ранней весной выполняется пилинг под строгим наблюдением косметолога.
В каких случаях показана алмазная микродермабразия- при появлении пигментных пятен;
- увядающей коже;
- наличии на коже расширенных пор;
- целлюлит;
- рубцы, акне;
- шрамы;
- растяжки в области бедер и живота.