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→ Омолаживающая процедура: алмазная микродермабразия
Выглядеть невероятно роскошно женщинам помогут салонные процедуры, к которым относится алмазная микродермабразия. Основная задача ее заключается в том, чтобы омолаживать лицо и тело. Многие звезды и представительницы богемы смогли оценить эту процедуру и полюбить ее. После нее на коже заметен результат.

В чем суть алмазной микродермабразии

Процедура по своей сути является собратом пилинга, только в отличие от него алмазный пилинг выполняется на самой поверхности кожи, на затрагивая ее глубже, она щадящего действия. После процедуры лицо смотрится подтянуто, на нем разглаживаются мелкие морщинки и эффект омоложения виден невооруженным взглядом. Довольно скоро женщина, прошедшая через алмазную микродермабразию может вернуться к обычной жизни.
В какой сезон лучше выполнять алмазный пилинг?
Лучше всего выполнять процедуру осенью, зимой или ранней весной. Это правило касается только открытых участков тела. Ранней весной выполняется пилинг под строгим наблюдением косметолога.

В каких случаях показана алмазная микродермабразия

- при появлении пигментных пятен;
- увядающей коже;
- наличии на коже расширенных пор;
- целлюлит;
- рубцы, акне;
- шрамы;
- растяжки в области бедер и живота.
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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 20:10

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