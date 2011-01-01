→ Омолаживающая процедура: алмазная микродермабразия

В чем суть алмазной микродермабразии

В каких случаях показана алмазная микродермабразия

Выглядеть невероятно роскошно женщинам помогут салонные процедуры, к которым относится алмазная микродермабразия. Основная задача ее заключается в том, чтобы омолаживать лицо и тело. Многие звезды и представительницы богемы смогли оценить эту процедуру и полюбить ее. После нее на коже заметен результат.Процедура по своей сути является собратом пилинга, только в отличие от него алмазный пилинг выполняется на самой поверхности кожи, на затрагивая ее глубже, она щадящего действия. После процедуры лицо смотрится подтянуто, на нем разглаживаются мелкие морщинки и эффект омоложения виден невооруженным взглядом. Довольно скоро женщина, прошедшая через алмазную микродермабразию может вернуться к обычной жизни.В какой сезон лучше выполнять алмазный пилинг?Лучше всего выполнять процедуру осенью, зимой или ранней весной. Это правило касается только открытых участков тела. Ранней весной выполняется пилинг под строгим наблюдением косметолога.- при появлении пигментных пятен;- увядающей коже;- наличии на коже расширенных пор;- целлюлит;- рубцы, акне;- шрамы;- растяжки в области бедер и живота.