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→ 3D мезонити на страже молодости и красоты

К последним разработкам в области фейслифтинга и армирования лица относится технология омоложения 3d-мезонити. Может применяться как вполне самостоятельная процедура, так и в качестве аппаратных либо инъекционных методик.

Как проводится омоложение 3D-мезонитями

Разрабатывалась методика корейскими учеными, которые впервые на практике в свое время стали применять армированные нити для контурной пластики. Вводятся мезонити под кожу достаточно просто благодаря игле-посреднику. Преимуществом является то, что не травмируются ткани. Материал, из которого делается мезонить - беодеградируемый, произведенный из полидиоксанона. Спустя какое-то время материал рассасывается, а эффект подтяжки кожи после этого остается еще 1,5-2 года.

Показания к применению процедуры 3D-мезонитей

- наличие неровностей на коже тела из-за целлюлита или процедуры липосакции;
- устранение дряблости, мешков под глазами, глубоких мимических морщин на лбу или около рта.

Преимущества

- малотравматично для пациента;
- отсутствует аллергия;
- эффективны против глубоких морщин;
- не остается следов от уколов, ранки очень тонкие и быстро затягиваются;
- надежно фиксируется каркас.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 15:27

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