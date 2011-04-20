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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Морщины, акне, брыли: как смартфон влияет на красоту

Все чаще девушки отмечают появление следов от постоянного, ежедневного использования смартфонов. В чем это выражается? Появляются темные круги под глазами, углубляется межбровная складка, падает зрение и даже закупориваются поры. Итак, в чем опасность для нашей красоты, при частом использовании смартфона.
1. Кольца Венеры и второй подбородок. Данные проявления формируются анатомически у тех, кто часто склоняется над экраном мобильного устройства. Если нужно посидеть долгое время, общаясь с телефона, лучшая поза - это полусидя.
2. Появление брылей. Это настоящее наказание для всех, кто постоянно находится в напряжении и смотрит в экран. Лицо при постоянном напряжении и наклоне головы вниз постепенно меняет свою внешность, так как образуются дополнительные складки в области щек. Держать смартфон лучше всего прямо перед собой.
3. Нужно помнить, что морщины появляются из-за мимики. Если у вас постоянные стычки в соцсетях, вы хмуритесь, на лбу и между бровями начинают пролегать складочки. Это происходит из-за длительного спазма мышечной мускулатуры. Имею дело со смартфоном, нудно помнить о спасительном расслаблении.
4. Забитые поры. Многие замечают, как после разговора по телефону, на его экране остаются следы от тонального крема или пудры. А ведь на поверхности устройства находятся бактерии, которые тут же попадают на кожу, как только мы пользуемся устройством. Его рекомендуется несколько раз в день обрабатывать антибактериальными салфетками.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 17:12

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