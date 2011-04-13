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→ Пластика тубулярной груди

Каждая женщина мечтает о красивой груди, но не всегда желания совпадают с возможностями. К счастью медицина, в том числе и пластическая хирургия, довольно широко шагнула вперед, предлагая нам воспользоваться инновационными методами, позволяющими тысячам женщинам почувствовать себя более уверенно. Эстетическое несовершенство молочных желез у женщин, как правило, вызывает ряд психологических проблем. У некоторых представительниц прекрасного пола молочные железы не правильно формируются, приобретая не вид полусфер, а имеют вытянутую, так называемую тубулическую форму. У каждой из молочных желез степень деформации может различаться, а значит и вести к ассиметрии.

Коррекция тубулярной груди

Пластика тубулярной груди является самым лучшим и результативным решением существующей проблемы. Во время операции выполняется распластывание на импланте, уменьшение ареол. Удаляется грыжа, если она есть, и импланты устанавливаются с двух сторон: под саму железу, и в верхний край под мышцу.
Для устранения подобной проблему не используются общие показания лечения, здесь важен индивидуальный подход профессионалов. Не всегда врачи предлагают имплантацию, так как форму груди меняют во время операции. При серьезных аномалиях, приходится проводить операцию в несколько этапов.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 16:22

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